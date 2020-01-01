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В Одессе снова пожар: город заволокло дымом

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В районе бывшего завода "Большевик" произошел второй пожар за сутки.
В Одессе снова произошел масштабный пожар
В Одессе снова произошел масштабный пожар
Фото очевидцев

23 января в Одессе произошел очередной пожар. На окраине города, в районе завода "Большевик" вспыхнул сухой тростник и мусор. Дым видно за много километров от очага возгорания.

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Как сообщает Думская, на месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения. Из-за сильного ветра, спасателям не удается потушить пожар, огонь подобрался к автозаправочной станции.

Это уже второй пожар в этом районе за сутки. Вчера вечером на площади Мичурина из-за пожара сгорело 4,5 га тростника и кустарника. Пожарникам удалось ликвидировать пожар, однако сегодня снова произошло возгорание.

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Вчера вечером также произошел масштабный пожар в Нижнеднестровском Национальном парке под Одессой.


Напомним, в Херсоне сожгли офис партии Шария.

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Теги: Пожар, Одесса, тростник, завод Большевик
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