В Одессе снова пожар: город заволокло дымом

В районе бывшего завода "Большевик" произошел второй пожар за сутки.

23 января в Одессе произошел очередной пожар. На окраине города, в районе завода "Большевик" вспыхнул сухой тростник и мусор. Дым видно за много километров от очага возгорания.

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Как сообщает Думская, на месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения. Из-за сильного ветра, спасателям не удается потушить пожар, огонь подобрался к автозаправочной станции.



Это уже второй пожар в этом районе за сутки. Вчера вечером на площади Мичурина из-за пожара сгорело 4,5 га тростника и кустарника. Пожарникам удалось ликвидировать пожар, однако сегодня снова произошло возгорание.

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Вчера вечером также произошел масштабный пожар в Нижнеднестровском Национальном парке под Одессой.





Напомним, в Херсоне сожгли офис партии Шария.

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