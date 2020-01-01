В аэропорту Борисполь усилят меры безопасности из-за китайского вируса

Сотрудники медицинской службы аэропорта проводят опрос и осмотр пассажиров прибывших из Китая.

Исполняющий обязанности Генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин рассказал, что Украина усилила меры безопасности в аэропорту “Борисполь“ из-за китайского коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина.

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По словам Кузина, в Украине нет прямого авиасообщения с Уханем, которых китайские власти закрыли на карантин, однако есть с другими городами Китая, чьи жители могут представлять угрозу для граждан Украины.

На сегодняшний день прямого авиасообщения с Уханем нет, но есть с Китаем. Сегодня прибыл самолет из города Санья и санитарными подразделениями Лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины был проведен прием этого самолета, - заявил он.

Также и.о. Гендиректора добавил, что члены экипажа и сотрудники Лабораторного центра проводят опрос и проверку наличия обращений или плохого самочувствия у пассажиров самолета.

Не внедряются дополнительные средства наблюдения за пассажирами, но вместе с членами экипажа проводится совместный опрос или проверка наличия обращений или плохого самочувствия. Таким образом, каждый день санитарные подразделения будут встречать самолеты, которые прибывают из Китая, - отметил он.

Также он заявил, что проводится полная ревизия медицинских изделий в случае проникновения короновируса в Украину.

Проводится быстрая оценка потребности в изделиях медицинского назначения, а также расходных материалов в случае попадания вируса на территорию Украины, чтобы мы смогли проверить имеющиеся запасы в рамках функционирования лабораторных центров Минздрава, - сообщил Кузин.

Напомним, ранее Вирус в Китае: Карантин объявлен в городах Ухань, Хуанган и Эчжоу. По всей стране отменяют массовые мероприятия.

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