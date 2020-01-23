Deutsche Bahn не планирует управлять Укрзализныцей

Национальный немецкий оператор железнодорожных перевозок не планирует брать на себя управление "Укрзализныцей", но готов помогать и консультировать.

Deutsche Bahn будет консультировать “Укрзализныцю“, а не управлять ею. Так немецкая компания прокомментировала слова украинского премьер-министра Алексея Гончарука о его желании отдать УЗ в управление немецкой компании на 10 лет. Об этом передает DW.

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Так, немецкий оператор Deutsche Bahn окажет необходимую помощь УЗ в предпринимательских и технических вопросах, однако управлять компанией немцы отказываются.

DB Engineering & Consulting - консалтинговая компания в составе Deutsche Bahn, что работает над проектами в сферах инфраструктуры, мобильности и транспорта - будет консультировать и поддерживать“ Укрзализныцю “ в предпринимательских и технических вопросах, - говорится в ответе немецкой компании.

В четверг, 23 января на украинском завтраке в Давосе премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство хочет передать компанию “Укрзализныця“ (УЗ) в управление Deutsche Bahn.

Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу, - отметил Гончарук.

По информации Deutsche Bahn, в начале февраля в Киев прибудет член правления компании, ответственный за вопросы инфраструктуры Рональд Пофалла.

Чиновник немецкой компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству, подпишет с представителями украинского правительства Меморандум о взаимопонимании, в котором будут зафиксированы детали сотрудничества с “Укрзализныцей“.

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Также о том, что специалисты Deutsche Bahn будут именно советниками в реформировании “Укрзализныци“, заявил и украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий. В то же время, министр не исключил других форматов сотрудничества в будущем.

Пока это условно советники, а в дальнейшем будем смотреть, - сказал Криклий.

Министр уточнил, что Украина будет советоваться с немецкими специалистами, в частности, по развитию пассажирских и грузовых перевозок. По мнению чиновника, стратегическое партнерство с Deutsche Bahn увеличит транзитный потенциал Украины.

Напомним, ранее в Кабмине объяснили сотрудничество УЗ с немцами.

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