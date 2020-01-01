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Познакомились в интернете: В Черновцах парень изнасиловал девушку

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Пара познакомилась в интернете.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
dnipr.gp.gov.ua

В Черновцах несовершеннолетний парень изнасиловал девушку, с которой познакомился в интернете.

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Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции Черновецкой области. 

Инцидент случился вчера, 22 января, на улице Николаевской в Черновцах. В соцсетях родные девушки 1998 года рождения рассказали, что с 17-летним парнем она познакомилась в интернете. Спустя некоторое время парень предложил девушке встретится. При первой встрече он ее якобы изнасиловал. 

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Жертва обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по факту изнасилования. Продолжается следствие.

Напомним, под Ровно отчим изнасиловал 14-летнюю падчерицу: девушка беременна. Девушка ждет ребенка от своего насильнику.

 

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Теги: изнасилование, Черновцы, знакомство
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