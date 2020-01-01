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Дубилет рассказал, сколько людей выехали из Украины и не вернулись

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В Кабмине рассказали, сколько трудовых мигрантов покинули страну.
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет
Дмитрий Дубилет/Facebook

За последние 10 лет Украину покинули почти 4 млн человек. В первую очередь - это трудовые мигранты. Об этом в ходе брифинга рассказал сегодня министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

“Если я не ошибаюсь, то за последние 10 лет у нас получилось минус 4 млн человек, но видимо этого цитировать не нужно, потому что это не точно. Где-то 3,8 млн человек за последние 10 лет. Это те люди, которые не вернулись, потому что они остались работать или по другой причине - это же открытый вопрос. Это открытая статистика“, - отметил Дубилет.

Напомним, ранее были опубликованы данные электронной переписи населения.

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Теги: Дубилет, мигранты, заробитчане, Кабмин
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