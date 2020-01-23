Зеленского уличили в нарушении антикоррупционного закона

Оппозиция указала на то, что президент забыл задекларировать свою поездку в Оман.

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Народный депутат из фракции “Европейская солидарность“ Алексей Гончаренко обратился в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) с заявлением о нарушении президентом Украины Владимиром Зеленским требований законодательства об обязательном декларировании расходов после отдыха в Омане. Об этом сообщает пресс-служба “Европейской солидарности“.

“Во время пребывания в Омане президент Украины Зеленский В.А. проживал вместе с женой и детьми в 5-звездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Только стоимость проживания в президентском люксе этого отеля, где якобы было зафиксировано его проживания, составляет около 100-135 тыс. грн в сутки. А вообще эта поездка в Оман стоила президенту Украины не менее 2,5 млн грн, - причем в эту сумму не входит стоимость перелета президента Украины вместе с членами его семьи из Киева в Оман и из Омана в Киев“, - сообщает Гончаренко.

9 января 2020 Зеленский вернулся в Киев чартерным рейсом, стоимость которого составляет от 63 тыс. до 75 тыс. долларов США, - говорится в обращении народного депутата.

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Согласно закону “О предотвращении коррупции“, президент Зеленский должен был в десятидневный срок, то есть до 20 января 2020 года, внести изменения в свою декларацию.

Однако по состоянию на 21 января в Едином государственном реестре деклараций соответствующее сообщение отсутствует, - отмечает Гончаренко.

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Народный депутат сообщил НАПК о возможном факте коррупционных нарушений, допущенных президентом Владимиром Зеленским, и требует от НАПК предоставить соответствующую правовую оценку.

По состоянию на момент написания этой новости в декларации президента Зеленского, открытой для всеобщего доступа на сайте НАПК, сведения о расходах на поездку в Оман всё еще отсутствовали.

Напомним, глава МИД Украины заверил, что объяснит поездку президента в Оман в “свое время“. Пристайко заявил, что Министерство иностранных дел Украины было в курсе и принимало участие в организации поездки Владимира Зеленского в Оман.

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