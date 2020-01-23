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За время конфликта на Донбассе погибло 13 тыс человек – США в ОБСЕ

Комментариев: 2
Количество беженцев составило 1,5 млн человек.
Кризис на Донбассе
Кризис на Донбассе
EPA/UPG

С начала российской агрессии на востоке Украины число погибших составило порядка 13 тыс. человек, а также 1,5 млн бежали из зоны боевых действий. Об этом сообщает Миссия США в ОБСЕ на своем сайте

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Так, в сообщении говорится, что Россия ложно характеризует конфликт в Украине как «внутренний», надеясь отвлечь внимание от того факта, что РФ начала, обострила и разжигает этот конфликт.

Попытки России дестабилизировать своего суверенного соседа в нарушение принципов Заключительного акта привели к гибели более 13 000 украинцев и внутренним перемещенным лицам более чем на 1,5 миллиона, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что только тогда, когда Россия будет готова продемонстрировать ту же политическую решимость, что и президент Зеленский, мы можем ожидать реального прогресса в направлении мирного урегулирования. 

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Напомним, ранее генерал рассказал о пленных россиянах в боях за Донецкий аэропорт.

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Теги: Донбасс, Жертвы, Беженцы, Война
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Комментариев (2)
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Krotol2    23.01.2020, 16:57
Оценка:  -3
Krotol2
Погибли 13 тыс женщин и детей от снарядов наших хероев.Так правильней
WTF2wtf    23.01.2020, 17:21
Оценка:  +1
WTF2wtf
Ваших, ваших, быдло путинское ... Украина на россию точно не нападала
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