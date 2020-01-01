Под Львовом шахтеры перекрыли международную трассу и объявили голодовку

Шахтеры не получили зарплату за прошлый год.

23 января около 50 шахтеров перекрыли международную трассу Львов – Рава-Русская из-за больших задолженностей по зарплате. Также они заявили, что продолжают бессрочную голодовку, сообщает "Радио Свобода".

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Митингующие сотрудники государственного предприятия "Львовуголь" пропускают автотранспорт раз в 10 минут. Часть шахтеров продолжают голодовку в здании Львовской обладминистрации.



"За время голодовки предприятие получило 20 млн гривень и еще раньше 10 млн. Но часть пошла на выплату зарплаты и на погашение долгов. За ноябрь и декабрь ничего не получили", - рассказала руководитель Независимого профсоюза шахты "Лесная" Мирослава Кафтан.



Напомним, шахтеры устроили голодовку в здании Львовской ОГА.

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