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На Львовщине задержана банда, вымогавшая деньги у заробитчан

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Полицейские Львовской области поймали злоумышленников, которые требовали деньги у заробитчан.
Обыски у банды преступников вымогавших деньги
Обыски у банды преступников вымогавших деньги
lv.npu.gov.ua

Сотрудники Национальной полиции сообщили о подозрении группировке, которая вымогала деньги у возвратившихся с заработков из-за границы жителей Львовской области. Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции. 

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Так, во время санкционированных обысков правоохранители изъяли у подозреваемых наличныхе деньги на общую сумму более пятидесяти тысяч долларов США.

В состав группировки входили жители Самборского и Старосамборского районов Львовской области возрастом от 25 до 30 лет. Преступники запугивали своих жертв, а если это не давало результата, прибегали к физическому насилию.

Трем участникам преступной группы следователи сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса.

Им грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Обыски у банды преступников вымогавших деньги
Обыски у банды преступников вымогавших деньги
lv.npu.gov.ua

Напомним, ранее на Львовщине под колесами двух авто погибла 15-летняя девушка

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Теги: Львовская область, Заробитчане, Вымогательство, Нацполиция
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