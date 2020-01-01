Водитель-нарушитель устроил стрельбу в Киеве

Стрелок находился в автомобиле с иностранной регистрацией. По предварительной информации, он уже задержан, пострадавших нет.

На Позняках в Киеве мужчина открыл стрельбу, когда его остановили за нарушение ПДД. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook в четверг, 23 января.

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Инцидент произошел сегодня днем. Мужчина был за рулем автомобиля с иностранной регистрацией.

Как сообщает автор видеозаписи инцидента, мужчину уже задержали. По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, на Киевщине задержали банду грабителей. Полиция провела спецоперацию, в ходе которой задержаны злоумышленники, подозреваемые в нескольким разбойных нападениях.

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