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Водитель-нарушитель устроил стрельбу в Киеве

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Стрелок находился в автомобиле с иностранной регистрацией. По предварительной информации, он уже задержан, пострадавших нет.

На Позняках в Киеве мужчина открыл стрельбу, когда его остановили за нарушение ПДД. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook в четверг, 23 января.

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Инцидент произошел сегодня днем. Мужчина был за рулем автомобиля с иностранной регистрацией.

Как сообщает автор видеозаписи инцидента, мужчину уже задержали. По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, на Киевщине задержали банду грабителей. Полиция провела спецоперацию, в ходе которой задержаны злоумышленники, подозреваемые в нескольким разбойных нападениях.

 

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Теги: Киев, стрельба, полиция, Позняки, водитель
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