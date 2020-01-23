НАБУ: Бывшие топ-чиновники воровали бюджетные средства с помощью ЕСПЧ

НАБУ заявляет о раскрытии коррупционной схемы, в которой был задействован Европейский суд по правам человека.

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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) вручило подозрение шести вероятным участникам схемы по хищению бюджетных средств с помощью механизма обращениях граждан в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

По данным следствия, указанные лица завладели и легализовали 54,179 миллиона гривен.

Так, среди подозреваемых – бывший правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ. Речь идет о Борисе Бабине, экс-представителе президента в Крыму. Об этом он сам сообщил в Facebook.

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По его словам, подозрение ему вручили по статье 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Второй подозреваемый – бывший первый заместитель министра юстиции. Речь идет о Наталье Бернацкой, которая также сама сообщила об этом в соцсети.

Третий подозреваемый, по данным “Украинской правды“ – экс-депутат “Народного фронта“ Георгий Логвинский.

Также вручены подозрения еще троим лицам, приближенным к бывшему нардепу.

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Как утверждает следствие - подозреваемые в течение 2013-2016 годов организовали схему с использованием механизма обращения в ЕСПЧ.

В частности, в 2013 году фирма Логвинского “Золотой Мандарин Ойл“ по его указанию направила в ЕСПЧ заявление о взыскании с государственного бюджета Украины 54,179 млн грн как невыплаченной задолженности со стороны ПАО “Киевэнерго“ перед предприятием за хранение мазута. Якобы эта выплата с 2009 года органами исполнительной службы не выполнялось.

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По данным следствия, фирма Логвинского не обращалась к исполнительной службе для реализации решения в свою пользу. Несмотря на решение суда в свою пользу, компания экс-депутата не сообщила ЕСПЧ об этом и о том, что передала другой фирме (аффилированной с экс-депутатом) право взыскания с “Киевэнерго“.

Как сообщает НАБУ, для сопровождения дела в ЕСПЧ Логвинский договорился с Минюстом, при содействии которого правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора, на основании которой обязался выплатить в пользу подконтрольного нардепу предприятия “Золотой Мандарин Ойл“ 54,179 млн грн из государственного бюджета. В феврале 2016 эти деньги фирме перечислили.

Схема хищений nabu.gov.ua

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