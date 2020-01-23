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Пленные в ОРДЛО платили деньги, чтобы попасть в списки на обмен

Комментариев: 5
Чтобы вернуться на свободную территорию, часть пленных буквально платила выкуп за себя.
За свое освобождение Денис Секацкий заплатил 32 тыс. долларов
За свое освобождение Денис Секацкий заплатил 32 тыс. долларов
censor.net.ua

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Удерживаемые в тюрьмах террористов “ЛНР“ украинцы, о которых не писали в СМИ и не говорили в новостях, вносились в списки на обмен за деньги. Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ экс-узник террористов “ЛНР“ Денис Секацкий.

Я за свою свободу платил деньги. То есть, они требовали с меня выкуп за то, чтобы меня не убили, чтобы подтвердили, что внесли меня в списки на обмен со стороны “ЛНР“. Приезжали люди, и отдавали деньги через моего адвоката, - рассказал он.

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По словам Секацкого, за свою свободу ему пришлось отдать 32 тысячи долларов, не считая того, что оккупанты сами отняли у него до этого.

В то же время, бывший узник отмечает, что военных, попавших в плен, система выкупов не касалась.

Им повезло - по крайней мере, тем ребятам, которые с нами из Луганска приехали. Потому что о них сразу узнали журналисты, о них упоминали в новостях – и они были неприкосновенны. Да, их также содержали в нечеловеческих условиях. Но о них все знали сразу, и замылить их невозможно было, невозможно было сказать, что их нет. Это нас можно было скрывать, не показывать, сказать, что нас никогда не было. Я лично был “пропавшим без вести“ 5 месяцев, - сообщил он.

Напомним, во время следующего обмена с Россией планируется освободить пленных в ОРДЛО, крымских татар и других украинцев, удерживаемых непосредственно на территории РФ. По словам Зеленского, переговоры с Россией ведутся активно и уже есть первый список на обмен.

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Теги: обмен пленными, ОРДЛО, ЛНР, выкуп
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Комментариев (5)
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WTF2wtf    23.01.2020, 18:01
Оценка:  +22
WTF2wtf
Кучка отмороженное быдла рубит бабло на местных и их собственности под крышей российских вояк ... оккупанты херовы (((
Krotol2    23.01.2020, 17:51
Оценка:  -31
Krotol2
Вот сколько вранья что б получить хату в Киеве и льготы
WTF2wtf    23.01.2020, 17:53
Оценка:  +26
WTF2wtf
Упоротая шавка оккупантов многостаночная,
нах скачи ...
ftb1    23.01.2020, 17:57
Оценка:  -7
ftb1
Ты про Донбасс, оккупированный местными жителями ?
WTF2wtf    23.01.2020, 17:59
Оценка:  +25
WTF2wtf
Переобулся уже, быдлобот путинский?
Местные на оккупированном Донбассе ничего не решают, не клепают сотни танков, арту и эшелоны боеприпасов, не командуют армейкими корпусами россии и российским бюджетом ...
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