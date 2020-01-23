Пленные в ОРДЛО платили деньги, чтобы попасть в списки на обмен

Чтобы вернуться на свободную территорию, часть пленных буквально платила выкуп за себя.

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Удерживаемые в тюрьмах террористов “ЛНР“ украинцы, о которых не писали в СМИ и не говорили в новостях, вносились в списки на обмен за деньги. Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ экс-узник террористов “ЛНР“ Денис Секацкий.

Я за свою свободу платил деньги. То есть, они требовали с меня выкуп за то, чтобы меня не убили, чтобы подтвердили, что внесли меня в списки на обмен со стороны “ЛНР“. Приезжали люди, и отдавали деньги через моего адвоката, - рассказал он.

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По словам Секацкого, за свою свободу ему пришлось отдать 32 тысячи долларов, не считая того, что оккупанты сами отняли у него до этого.

В то же время, бывший узник отмечает, что военных, попавших в плен, система выкупов не касалась.

Им повезло - по крайней мере, тем ребятам, которые с нами из Луганска приехали. Потому что о них сразу узнали журналисты, о них упоминали в новостях – и они были неприкосновенны. Да, их также содержали в нечеловеческих условиях. Но о них все знали сразу, и замылить их невозможно было, невозможно было сказать, что их нет. Это нас можно было скрывать, не показывать, сказать, что нас никогда не было. Я лично был “пропавшим без вести“ 5 месяцев, - сообщил он.

Напомним, во время следующего обмена с Россией планируется освободить пленных в ОРДЛО, крымских татар и других украинцев, удерживаемых непосредственно на территории РФ. По словам Зеленского, переговоры с Россией ведутся активно и уже есть первый список на обмен.

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