Обвиняемая в сепаратизме Штепа намерена идти в мэры Славянска

Бывший мэр Славянска Неля Штепа планирует снова баллотироваться на местных выборах.

Бывший мэр Славянска Неля Штепа, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, планирует снова баллотироваться на местных выборах. Об этом она заявила в интерыью местному телеканалу S-plus.

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"Те, кто cегодня надеется, что меня закроют, и я не смогу подать свою кандидатуру на выборы городского головы, - расслабьтесь. Я подам, я успею, никуда меня не закроют, потому что эта статья неконституционная… Я не делаю никаких противоправных действий, я не употребляю наркотики, я не пью, я не курю, я веду моральный образ жизни, живу одна. Замужем только за Славянском", - заявила в интервью Штепа.

Экс-мэра Славянска Нелю Штепу арестовали 13 июля 2014 года. Ее подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и в пособничестве сепаратистам. В сентябре 2017 года суд отправил ее под домашний арест.

Напомним, экс-мэр Славянска получила 3600 евро компенсации от ЕСПЧ.

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