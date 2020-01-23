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До конца зимы в Украине появятся цифровые паспорта

Комментариев: 1
Оцифровать можно будет ID-карту и заграничный биометрический паспорт.
До конца зимы в Украине появятся цифровые паспорта
До конца зимы в Украине появятся цифровые паспорта
Фейсбук Паспортного центра

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До конца февраля украинцам предоставят возможность оцифровать свою ID-карту и заграничный биометрический паспорт. Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, эти документы станут доступны в приложении “Дія“.

Отмечается, что для того, чтобы оцифровать документы, кроме технической стороны, ведомству еще нужно “решить этот вопрос нормативно“, для чего министерство работает над этим вопросом вместе с МВД, миграционной службой и другими заинтересованными госорганами.

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По данным ведомства, документы в смартфоне могут быть использованы для удостоверения личности в следующих случаях:

  • во время путешествий железнодорожным или воздушным транспортом в пределах страны;
  • во время медицинского обслуживания, банковских операций;
  • при получении административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг, а также на почте;
  • для подтверждения возраста при покупке алкогольных напитков или табачных изделий;
  • для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов;
  • при возвращении приобретенного товара в магазине;
  • при входе в административные здания.

Напомним, в Украине запустили сервис по обучению цифровой грамотности. Учиться можно будет в любой компьютеризированной библиотеке.

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Теги: Минцифры, диджитализация, паспорт
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Комментариев (1)
colavova    23.01.2020, 19:05
Оценка:  +1
colavova
эх, ещё бы коммунальные платежи оцифровать для предъявления в продовольственных магазинах...
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