До конца зимы в Украине появятся цифровые паспорта

Оцифровать можно будет ID-карту и заграничный биометрический паспорт.

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До конца февраля украинцам предоставят возможность оцифровать свою ID-карту и заграничный биометрический паспорт. Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, эти документы станут доступны в приложении “Дія“.

Отмечается, что для того, чтобы оцифровать документы, кроме технической стороны, ведомству еще нужно “решить этот вопрос нормативно“, для чего министерство работает над этим вопросом вместе с МВД, миграционной службой и другими заинтересованными госорганами.

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По данным ведомства, документы в смартфоне могут быть использованы для удостоверения личности в следующих случаях:

во время путешествий железнодорожным или воздушным транспортом в пределах страны;

во время медицинского обслуживания, банковских операций;

при получении административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг, а также на почте;

для подтверждения возраста при покупке алкогольных напитков или табачных изделий;

для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов;

при возвращении приобретенного товара в магазине;

при входе в административные здания.

Напомним, в Украине запустили сервис по обучению цифровой грамотности. Учиться можно будет в любой компьютеризированной библиотеке.

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