До конца зимы в Украине появятся цифровые паспорта
Читай также: Эксперимент с электронными учебниками провалился – министр образования
До конца февраля украинцам предоставят возможность оцифровать свою ID-карту и заграничный биометрический паспорт. Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, эти документы станут доступны в приложении “Дія“.
Отмечается, что для того, чтобы оцифровать документы, кроме технической стороны, ведомству еще нужно “решить этот вопрос нормативно“, для чего министерство работает над этим вопросом вместе с МВД, миграционной службой и другими заинтересованными госорганами.
Читай также: Кабмин нашел способ экономии на внедрении электронной акцизной марки
По данным ведомства, документы в смартфоне могут быть использованы для удостоверения личности в следующих случаях:
- во время путешествий железнодорожным или воздушным транспортом в пределах страны;
- во время медицинского обслуживания, банковских операций;
- при получении административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг, а также на почте;
- для подтверждения возраста при покупке алкогольных напитков или табачных изделий;
- для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов;
- при возвращении приобретенного товара в магазине;
- при входе в административные здания.
Напомним, в Украине запустили сервис по обучению цифровой грамотности. Учиться можно будет в любой компьютеризированной библиотеке.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.