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"Людей сжигали в Луганске прямо на ремонтном заводе" - экс-узник "ЛНР"

Комментариев: 7
Бывший узник "ЛНР" рассказал про зверства террористов.
Бывший пленник террористов "ЛНР" Денис Секацкий
Бывший пленник террористов "ЛНР" Денис Секацкий
censor.net

В 2014 году сепаратисты сжигали людей прямо на ремонтном заводе в оккупированном Луганске. Об этом в интервью изданию Цензор рассказал бывший пленник террористов "ЛНР" Денис Секацкий.

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Секацкий рассказал, что в захваченном Луганске существует большое количество захоронений заключенных, замученных до смерти террористами "ЛНР".

"У нас вывозили мертвых в штольни. В воздухоотводники шахт сбрасывали тела. В копанки сбрасывали. Я думаю, что если Украина туда зайдет - там найдут целые могильники. В 2014 году людей сжигали в Луганске прямо на ремонтном заводе. Захоронений очень много ... Я, кстати, почти все могу показать - те, которые я знаю по Луганску, по 2014 году. Исчезло очень много людей. Официальные цифры существенно приуменьшены", - рассказал Секацкий.

Напомним, пленные в ОРДЛО платили деньги, чтобы попасть в списки на обмен.

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Теги: Секацкий, "ЛНР", терроризм, сепаратизм
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Комментариев (8)
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fulminate    23.01.2020, 19:01
Оценка:  0
fulminate
Ну они сами выкладывали видосы с какими-то дикарскими ритуалами, где пленных гоняли по улицам, привязывали к столбам и публично издевались и унижали. Конечно найдут много могильников. И не столько с пленными, сколько с убитыми в боях сепарами...
Yaha_27    23.01.2020, 18:53
Оценка:  +1
Yaha_27
Понятное дело, вон русские солдаты в Сирии пленному сирийцу отбили пальцы кувалдой, отрезали голову, потом саперной лопаткой отрубили руки, повесели на доску труп и под трупом развели костер. То что он описал это мелочи для русской военщины
Л_о_л_а    23.01.2020, 18:47
Оценка:  -8
Л_о_л_а
а в одесском доме профсоюзов что было??? или о преступлениях майдаунов говорить нельзя???
Coюзник    23.01.2020, 18:53
Оценка:  +6
Coюзник
В одесском доме профсоюзов погибли люди, которые готовили переворот в Одессе ... и за час до своей гибили они убили на улице Греческой 3-х манифистантов ...
Л_о_л_а    23.01.2020, 19:07
Оценка:  0
Л_о_л_а
а на майдане погибли люди, которые совершили переворот в Украине? да-да... именно ваша несуществующая фейковая "сотня".....так почему такое разное отношение к одинаковым событиям и гибели людей???
fulminate    23.01.2020, 18:54
Оценка:  +6
fulminate
Титушки сгорели. Перед этим они вступали в стычки с митингующими, применяли оружие и коктейли молотова. Неосторожное обращение с огнем, если короче выразится...
Nesdeshniy    23.01.2020, 18:36
Оценка:  -11
Nesdeshniy
И ели, фрустрация очередного убогого xoxла
Coюзник    23.01.2020, 18:46
Оценка:  +9
Coюзник
кто знает??? Ведь вся зомбированная Россия верит в распятого мальчика
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