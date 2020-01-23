"Людей сжигали в Луганске прямо на ремонтном заводе" - экс-узник "ЛНР"

Бывший узник "ЛНР" рассказал про зверства террористов.

В 2014 году сепаратисты сжигали людей прямо на ремонтном заводе в оккупированном Луганске. Об этом в интервью изданию Цензор рассказал бывший пленник террористов "ЛНР" Денис Секацкий.

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Секацкий рассказал, что в захваченном Луганске существует большое количество захоронений заключенных, замученных до смерти террористами "ЛНР".



"У нас вывозили мертвых в штольни. В воздухоотводники шахт сбрасывали тела. В копанки сбрасывали. Я думаю, что если Украина туда зайдет - там найдут целые могильники. В 2014 году людей сжигали в Луганске прямо на ремонтном заводе. Захоронений очень много ... Я, кстати, почти все могу показать - те, которые я знаю по Луганску, по 2014 году. Исчезло очень много людей. Официальные цифры существенно приуменьшены", - рассказал Секацкий.



Напомним, пленные в ОРДЛО платили деньги, чтобы попасть в списки на обмен.

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