Сейчас решается вопрос об открытии уголовного дела.

Infiniti с американскими номерами насмерть сбила подростка в Харькове

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Infiniti с американскими номерами насмерть сбила подростка в Харькове

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В Харькове элитный автомобиль марки Infiniti насмерть сбил подростка. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

По информации правоохранителей инцидент произошел на улице Академика Павлова около 13:50. По адресу выезжала следственно-оперативная группа и патрульные полицейские.

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Установлено, что 35-летний водитель автомобиля Infiniti Q50 совершил наезд на пешехода, который от полученных травм погиб на месте.

По информации местного сайта 057.ua, в аварии погиб подросток. Кроме этого установлено, что автомобиль, сбивший парня, имеет иностранную регистрацию. Предположительно автомобиль был зарегистрирован в США.

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Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии и личность погибшего сейчас устанавливают работники полиции.

Напомним, на Львовщине под колесами двух авто погибла 15-летняя девушка. Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 января около 7.00 в одном из сел Яворовского района Львовской области.

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