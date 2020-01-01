В Одессе загорелся камыш: огонь перекинулся на здание

Из-за погодных условий огонь распространился на 3 тыс. квадратных метров. Ранее в ГСЧС заявили о возрастании количества природных пожаров из-за аномально теплой зимы.

Спасатели борются с возгоранием камышей в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в четверг, 23 января.

В Службу спасения 101 сообщили о пожаре в 12:26. Как оказалось, на Балтской дороге на открытой территории горит камыш. Прибыв по адресу, спасатели установили, что горит камыш тремя отдельными очагами на площади 3 тыс. м.кв.

Тушение осложняется неблагоприятными погодными условиями, в частности, сильным ветром. Из-за быстрого распространения огня, произошло возгорание заброшенного здания, которое спасатели локализовали в 14:59 и ликвидировали в 15:07.

Спасатели продолжают тушить пожар. Привлечено четыре единицы пожарной техники и 16 человек личного состава.

Ранее сегодня в ГСЧС заявили, что количество пожаров увеличилось в связи с теплой зимой. Спасатели говорят об увеличении количества пожаров в природных экосистемах: служба уже начала ликвидировать многочисленные возгорания травы, камыша и сухостоя.

Также сообщалось, что в Украине в 2020 в пожарах погибли 133 человека. С начала года 133 человека погибли и еще 99 получили ранения в результате пожаров. Больше половины возгораний произошло в домах украинцев.

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