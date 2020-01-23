Представители Украины в Минске хотят обновить положения, которые касаются контроля над границей.

Читай также: МИД о поправках к “Минску“: Мы не придумываем то, чего не существует

Украина будет настаивать на пересмотре Минских соглашений. Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников, пишет “НВ“.

Новая позиция Украины неизменна. Она была провозглашена во время нормандского саммита президентом Зеленским ... что как минимум в части (вопросы контроля над границей - ред.) Минские соглашения подлежат пересмотру, - заявил Резников.

Читай также: Украина в Минске предложила создать подгруппу по границе

Он отметил, что Минские соглашения нужно выполнить в следующем порядке:

Разоружение незаконных вооруженных формирований на Донбассе; Установление режима полной тишины; Вывод всех НВФ с территории Украины; Установление украинского контроля над восточной границей; Проведение выборов.

Читай также: Минские соглашения в целом приемлемы - Загороднюк

Резников отметил, что выборы невозможно провести без контроля границы украинскими военными.

Украинская делегация будет настаивать, что как минимум в этой части Минские соглашения подпадают под просмотр и обновление, - подытожил представитель Украины в ТКГ.

Напомним, ранее помощник Зеленского заявил, что нужна модернизация Минских соглашений. В частности нужно “модернизировать“ договоренности в части контроля за соблюдением режима тишины и в вопросе контроля границы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.