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Украина будет настаивать на пересмотре Минских соглашений

Комментариев: 10
Представители Украины в Минске хотят обновить положения, которые касаются контроля над границей.
Алексей Резников
Алексей Резников
кадр из видео

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Украина будет настаивать на пересмотре Минских соглашений. Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников, пишет “НВ“.

Новая позиция Украины неизменна. Она была провозглашена во время нормандского саммита президентом Зеленским ... что как минимум в части (вопросы контроля над границей - ред.) Минские соглашения подлежат пересмотру, - заявил Резников.

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Он отметил, что Минские соглашения нужно выполнить в следующем порядке:

  1. Разоружение незаконных вооруженных формирований на Донбассе;
  2. Установление режима полной тишины;
  3. Вывод всех НВФ с территории Украины;
  4. Установление украинского контроля над восточной границей;
  5. Проведение выборов.

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Резников отметил, что выборы невозможно провести без контроля границы украинскими военными.

Украинская делегация будет настаивать, что как минимум в этой части Минские соглашения подпадают под просмотр и обновление, - подытожил представитель Украины в ТКГ.

Напомним, ранее помощник Зеленского заявил, что нужна модернизация Минских соглашений. В частности нужно “модернизировать“ договоренности в части контроля за соблюдением режима тишины и в вопросе контроля границы.

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Теги: Минские соглашения, ТКГ, конфликт на Донбассе
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Комментариев (10)
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Путин-Xyйло    23.01.2020, 20:37
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
В Минских соглашениях не указано что выполнять в таком порядке, есть лишь перечисление задач! Это В.В.Xyйло с лошадью настаивают на обратном!
Логичская-цель    23.01.2020, 20:36
Оценка:  -1
Логичская-цель
Эксперты Совета Европы сообщили, что в Польше наблюдается тенденция к росту числа высказываний на почве ненависти по отношению к украинцам.
Путин-Xyйло    23.01.2020, 20:37
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
И чЁ?
Da-Gabon    23.01.2020, 20:19
Оценка:  -5
Da-Gabon
Когда петя подписывал, аж руки тряслись. Скорей, скорей, а то моих мородеров вкрай закопают! А теперь они пересматривать будут. С коксом тоже завязывать надо.
Туземун    23.01.2020, 20:05
Оценка:  -10
Туземун
Граница должна быть по административному делению Луганской и Донецкой областей...
Антибес    23.01.2020, 19:44
Оценка:  -15
Антибес
Правда?Ух ты!А самогон"настаивать"мы случайно не желаем?А борщ?Не?Ведь"весьмирьсьнями& quot;знает что альтернативы минским соглашениям не существует.А если есть вопросы по уже заключённым соглашениям,то это к Педриле Шоколадному.Это его тема.)))))
Вшивая_Вышиванка    23.01.2020, 19:24
Оценка:  -17
Вшивая_Вышиванка
Уркаина может настоять лишь только на своём)))))) на том самом месте, которым Зелебоба играет на рояле)
Makcим    23.01.2020, 19:36
Оценка:  +15
Makcим
Согласен! Мокшам достаётся то самое место!
SINOBI-LIFE    23.01.2020, 19:39
Оценка:  +15
SINOBI-LIFE
Дырявый федераст,тебе слова не давали и мнения твоего не спрашивали,иди на бутылке посиди и славь Х..ЛА!!!
Nesdeshniy    23.01.2020, 19:59
Оценка:  -13
Nesdeshniy
Так то почитав новости из Куева, твоей дочурке самое место в шкафу на балконе с подругой.....
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