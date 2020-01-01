В Житомире объявили карантин в школах из-за гриппа

Из-за распространения на Житомирщине вируса гриппа и ОРВИ учебные заведения прикроют на 10 дней.

В школах Житомира с понедельника, 27 января, приостановят обучение из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ, так решили местные власти, пишет Укринформ.

Карантин продлится с 27 января протяжении 10 дней, то есть до 5 февраля.

По информации Житомирского областного лабораторного центра, течение 13-20 января во городе гриппом и ОРВИ заболело 53% больше людей, чем за предыдущую неделю.

Среди больных 1172 ребенка, а это 66% от всех заболевших. В медучреждения были госпитализированы 94 больных, среди которых 76 детей.

Как сообщалось, в школах Каменца-Подольского Хмельницкой области и Александрии Кировоградской области на полторы недели объявили карантин.

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