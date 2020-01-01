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В Житомире объявили карантин в школах из-за гриппа

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Из-за распространения на Житомирщине вируса гриппа и ОРВИ учебные заведения прикроют на 10 дней.
В школах объявили карантин из-за гриппа
В школах объявили карантин из-за гриппа
bug.org.ua
 
В школах Житомира с понедельника, 27 января, приостановят обучение из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ, так решили местные власти, пишет Укринформ.
 
Карантин продлится с 27 января протяжении 10 дней, то есть до 5 февраля.
 
По информации Житомирского областного лабораторного центра, течение 13-20 января во городе гриппом и ОРВИ заболело 53% больше людей, чем за предыдущую неделю. 
 
Среди больных 1172  ребенка, а это 66% от всех заболевших. В медучреждения были госпитализированы 94 больных, среди которых 76 детей.
 
Напомним, в Украине с начала эпидсезона от гриппа скончались 11 человек.
 
Как сообщалось, в школах Каменца-Подольского Хмельницкой области и Александрии Кировоградской области на полторы недели объявили карантин.

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Теги: Житомир, школы, карантин
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Источник: korrespondent.net

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