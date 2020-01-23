Сами накажем немцев. Укрзализниця и Deutsche Bahn

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Укрзализницю могут отдать национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG в управление на 10 лет, но вот только сами немцы об этом ничего не знают.

В Украине наконец-то придумали, что делать с Укрзализницей – отдать ее в управление немцам. Вот только в самой Германии об этом ничего не слышали. Об идеи отдать национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG в управление на 10 лет Укрзализныцю заявил премьер-министр Алексей Гончарук на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В самом Deutsche Bahn AG управлять украинской железной дорогой пока не собираются.

Корреспондент.netразбирался в громком конфузе.

Заявление Гончарука

"Мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу, это экосистема, которая должна показать, что Украина беспрецедентно открыта для инвестиций, для мира, для новых стандартов", - сказал Гончарук в Давосе.

По его словам, "политическое решение касательно этого уже принято и это уже громадный шаг", а соглашение с DB должно быть принято уже "в первых числах февраля".

22 января Министерство инфраструктуры Украины и национальный оператор железных дорог Германии Deutsche Bahn AG в швейцарском Давосе подписали меморандум о взаимопонимании.

"Это меморандум еще не о приватизации, и не о концессии, но о стратегическом партнерстве. Это прекрасная новость", - отметил Гончарук.

Позже Гончарук отметил, что немецкие специалисты будут реформировать управленческие механизмы Укрзализныци, а Украина полностью сохраняет за собой контроль над предприятием.

В Германии не слышали

Но после слов Гончарука оказалось, что Deutsche Bahn и вовсе не планирует брать в управление Укрзализницю.

“DB Engineering & Consulting — консалтинговая компания в составе Deutsche Bahn, работающая над проектами в сферах инфраструктуры, мобильности и транспорта — будет консультировать и поддерживать Укрзализницю в предпринимательских и технических вопросах”, — говорится в заявлении немецкой компании.

Именно об этом, по информации немецкой стороны, говорится в предварительном соглашении, подписанном 22 января в Давосе.

По информации Deutsche Bahn, в начале февраля в Киев прибудет член правления компании, ответственный за вопросы инфраструктуры Рональд Пофалла. Это бывший высокопоставленный политик от правящей партии ХДС и экс-глава Ведомства федерального канцлера. Чиновник немецкой компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству, подпишет с представителями украинского правительства Меморандум о взаимопонимании, в котором будут зафиксированы детали сотрудничества с Укрзализныцей.

Тем временем о том, что специалисты Deutsche Bahn будут именно советниками в реформировании Укрзализныци, заявил и министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Он, однако, не исключил других форматов сотрудничества в будущем. “Пока это условно советники, а в дальнейшем будем смотреть”, — сказал Криклий.

Почему именно немцы?

В Deutsche Bahn есть колоссальный опыт, нам хочется привлечь как можно больше этого уникального опыта, заявил украинский министр инфраструктуры.

Deutsche Bahn в 2017 году перевезла 4,652 миллиардов пассажиров автобусами и поездами, а также 271 миллион тонн грузов. Выручка за 2017 год составила 42,704 миллиардов евро, чистая прибыль — 765 миллионов евро.

Компания образована на базе существовавших до 31 декабря 1993 года государственных железнодорожных обществ: оператора федеральных железных дорог ФРГ Deutsche Bundesbahn, германской государственной железной дороги ГДР Deutsche Reichsbahn и управляющей железнодорожной компании Западного Берлина VdeR.

В апреле 2010 года Deutsche Bahn объявила о покупке крупнейшего на Европейском континенте негосударственного оператора пассажирских железнодорожных перевозок британской компании Arriva. Сумма сделки составила 2,45 миллиардов долларов.

Большой скандал

Эксперты говорят, что передача собственной железной дороги в управление другому государству – это беспрецедентная вещь. На это не пошла бы ни одна из развитых или развивающихся стран, уверен бывший заместитель министра инфраструктуры, транспортный эксперт Александр Кава.

"По той информации, которая появилась, сделать выводы о том, что собой будет представлять эта затея – слишком рано. Более того, когда говорят о каких-то возможных инвестициях в украинскую железную дорогу, то надо понимать, что Deutsche Bahn – это дотационная компания, которая ежегодно получает 10 млрд евро из федерального бюджета Германии и еще 6 млрд – из местных бюджетов. То есть, понятно, что никаких денег в развитие иностранной компании она вкладывать не будет", – пояснил Кава.

А меморандум – это документ, который ни к чему не обязывает, подчеркивает эксперт.

Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко заявила, что правительство самостоятельно не может передать Укрзализныцю в управление Deutsche Bahn, потому что это стратегический объект величиной в пять процентов ВВП Украины.

"Видимо, не только меня шокировало заявление премьер-министра Украины о передаче Укрзализныци в управление Deutsche Bahn на десять лет…Судя по всему, премьер-министр Украины не только не экономист, но и не юрист. Он не знает, что правительство самостоятельно не может передать Укрзализныцю в управление, потому что это стратегический объект величиной в 5 процентов ВВП Украины", - написала она на своей странице в Facеbook.

Украинцы активно комментировали новости про железную дорогу в социальных сетях.