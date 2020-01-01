Животных из Национального цирка передадут в частный экопарк

Полный отказ от представлений с животными и их передача в экопарк состоится до конца этого года.

К концу года Национальный цирк передаст всех животных частному экопарку chensiyuan/Wikicommons

В Украине до конца 2020 года государственные цирки откажутся от представлений с животными. Об этом заявил глава Минкульта Владимир Бородянский в четверг, 23 января.

Национальный цирк Украины передаст животных частному Фельдман Экопарку, который находится в Харькове.

Сегодня был подписан соответствующий меморандум с экопарком. Согласно документу, Фельдман Экопарк обязался размещать животных в условиях, "которые соответствуют требованиям каждого вида, ухаживать за этими животными и оказывать ветеринарную помощь, вести реестр содержащихся животных и отчитываться об их состоянии".

"Что касается животных, которые находятся в частной собственности, мы также готовы вместе с общественными организациями помочь владельцам животных эти вопросы решить. Мы предусмотрели в меморандуме возможность для них приобщиться к сотрудничеству в рамках этого документа, но мы не имеем ни права, ни намерения вмешиваться в решения, которые примут владельцы", - заявила замглавы Минкульта Ирина Подоляк.

Напомним, что ранее в Черновцах запретили размещение передвижных цирков-шапито с животными. Решение приняли на заседании городского совета.

Также сообщалось, что цирк в Одессе продолжает использовать животных вопреки запрету суда. Диких животных используют в представлениях, несмотря на запрет суда, принятый после проверки эко-инспекцией условий их содержания.

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