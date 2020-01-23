Часть населения не учтена – известный социолог о результатах переписи

Социологи хотят увидеть методику подсчета, которую использовали в Кабмине при проведении электронной переписи.

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Проведенная в Украине оценка численности населения Украины не заменит настоящей переписи, ведь часть жителей Украины могли просто не учесть. Об этом заявила в комментарии изданию “Гордон“ директор Фонда “Демократические инициативы“ Ирина Бекешкина.

“Прежде всего, нужно посмотреть методику оценки численности населения. Вопрос в том, насколько она позволяет охватить все население. Все ли жители страны учтены в реестрах, которые использовались. Например, можно взять данные по мобильным телефонам. Да, они есть у многих, но не у всех. Хорошо, можно тогда взять данные из Пенсионного фонда. Но и это не дает гарантий, ведь не все, у кого нет мобильных телефонов, обязательно являются пенсионерами. К тому же, у нас немало переселенцев, зарегистрированных на старом месте жительства. Поэтому у меня есть подозрения, что часть населения просто была не учтена“, — отметила Бекешкина.

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Социолог обратила внимание на то, что ранее звучавшие цифры слишком уж сильно отличаются от тех, что были опубликованы сегодня.

“По сведениям Госстата, население составляло почти 42 млн. Наверняка там отталкивались от данных, полученных ранее. Реалистичный ли результат, который озвучен сейчас, – сложно сказать. Как минимум, население в Украине не меньше 37 млн. Тут вопрос – сколько людей не учли? Это касается тех же пенсионеров на оккупированных территориях, которые получают пенсии. Учли их или нет? Не стоит забывать и о том, что немало людей выехали в Россию. Задача подсчета населения остается довольно сложной. Конечно, хорошо, что хоть что-то подсчитали. Но этот подсчет не заменит настоящей переписи – действительно очень сложной процедуры“, – подчеркнула Бекешкина.

Напомним, сегодня министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет опубликовал данные электронной переписи населения, проведенной в конце прошлого года. Она показала, что в Украине проживает чуть более 37 миллионов человек.

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