На свободу вышел приговоренный к смертной казни украинец

Сметный приговор мужчине отменили в связи с мораторием и заменили на пожизненное заключение, однако, спустя почти полвека его амнистировали.

Из Бердичевской колонии утром в четверг, 23 января, вышел на свободу заключенный, которого в 1996 году суд Автономной республики Крым приговорил к расстрелу, сообщают Факты.

Отмечается, что освобожденного зовут Игорь Назаренко, ему 51 год, он родом из города Джезказган (Казахстан).

Мужчину обвиняли по статьям "Убийство, совершенное в связи с выполнением потерпевшим служебного или общественного долга" и "Мошенничество". Преступление было совершено на территории Крымского полуострова. Из-за давности лет узнать подробнее о преступлении, которое совершил Назаренко, пока не удалось.

Мужчина был одним из последних в Украине, в отношении которого смертный приговор должны были привести в исполнение. Однако уроженцу Казахстана повезло, так как во второй половине 1996 года в Украине был объявлен мораторий на расстрелы. Позже, в 2000-м, расстрел был заменен Назаренко пожизненным заключением.

Однако, 25 лет спустя (Назаренко был арестован в 1995 году) обвиненный в убийстве мужчина выходит на свободу. В пресс-службе Министерства юстиции сообщили, что его освободили благодаря амнистии.

"Назаренко был амнистирован еще при президенте Петре Порошенко, в 2017 году. И вот только сейчас вышел на свободу, отбыв 25-летний срок", - сообщили в Минюсте.

Сообщается, что до 1995 года по количеству смертных приговоров Украина имела один из самых высоких показателей в мире. В 1994 году было расстреляно 60 человек и вынесено 143 смертных приговора. За шесть месяцев 1995 года к смерти приговорили 74 человека. Какое количество людей казнили, достоверно неизвестно. При этом по апелляции отменили 25 приговоров, помиловали 20 человек. В 1996 году за шесть месяцев в исполнение привели еще 85 смертных приговоров.

Последними, кого расстреляли в Украине, были члены так называемой "Банды утюгов": Данильченко, Житник и Скнилов. Преступники занимались грабежами и убийствами в конце 80-х годов на территории Донбасса. На их счету более десятка жертв. Бандиты отличались особой жестокостью и не жалели ни стариков, ни детей. Смертный приговор в отношении "утюгов" был приведен в исполнение в 1996 году.

Напомним, в марте 2018 года президент Петр Порошенко помиловал Любовь Кушинскую, которую приговорили к пожизненному заключению за убийства двух мужчин.

В апреле 2018 года пожизненно осужденная вышла на свободу. На момент освобождения она отбыла в местах лишения свободы более 20 лет.

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