Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На свободу вышел приговоренный к смертной казни украинец

Комментариев: 1
Сметный приговор мужчине отменили в связи с мораторием и заменили на пожизненное заключение, однако, спустя почти полвека его амнистировали.
Мужчина, который провел четверть века за решеткой, вышел на свободу
Мужчина, который провел четверть века за решеткой, вышел на свободу
Etcetera Media

Из Бердичевской колонии утром в четверг, 23 января, вышел на свободу заключенный, которого в 1996 году суд Автономной республики Крым приговорил к расстрелу, сообщают Факты.

Отмечается, что освобожденного зовут Игорь Назаренко, ему 51 год, он родом из города Джезказган (Казахстан).

Мужчину обвиняли по статьям "Убийство, совершенное в связи с выполнением потерпевшим служебного или общественного долга" и "Мошенничество". Преступление было совершено на территории Крымского полуострова. Из-за давности лет узнать подробнее о преступлении, которое совершил Назаренко, пока не удалось.

Мужчина был одним из последних в Украине, в отношении которого смертный приговор должны были привести в исполнение. Однако уроженцу Казахстана повезло, так как во второй половине 1996 года в Украине был объявлен мораторий на расстрелы. Позже, в 2000-м, расстрел был заменен Назаренко пожизненным заключением.

Однако, 25 лет спустя (Назаренко был арестован в 1995 году) обвиненный в убийстве мужчина выходит на свободу. В пресс-службе Министерства юстиции сообщили, что его освободили благодаря амнистии.

"Назаренко был амнистирован еще при президенте Петре Порошенко, в 2017 году. И вот только сейчас вышел на свободу, отбыв 25-летний срок", - сообщили в Минюсте.

Сообщается, что до 1995 года по количеству смертных приговоров Украина имела один из самых высоких показателей в мире. В 1994 году было расстреляно 60 человек и вынесено 143 смертных приговора. За шесть месяцев 1995 года к смерти приговорили 74 человека. Какое количество людей казнили, достоверно неизвестно. При этом по апелляции отменили 25 приговоров, помиловали 20 человек. В 1996 году за шесть месяцев в исполнение привели еще 85 смертных приговоров.

Последними, кого расстреляли в Украине, были члены так называемой "Банды утюгов": Данильченко, Житник и Скнилов. Преступники занимались грабежами и убийствами в конце 80-х годов на территории Донбасса. На их счету более десятка жертв. Бандиты отличались особой жестокостью и не жалели ни стариков, ни детей. Смертный приговор в отношении "утюгов" был приведен в исполнение в 1996 году.

Напомним, в марте 2018 года президент Петр Порошенко помиловал Любовь Кушинскую, которую приговорили к пожизненному заключению за убийства двух мужчин.

В апреле 2018 года пожизненно осужденная вышла на свободу. На момент освобождения она отбыла в местах лишения свободы более 20 лет.

 

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: амнистия, смертная казнь, пожизненное заключение, осужден
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Gidnyk    23.01.2020, 20:13
Оценка:  +1
Gidnyk
однако, спустя почти полвека его амнистировали. ----------- с математикой совсем плохо. Ему 51 год, осужден в 96. Какие на хрен пол-века?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь