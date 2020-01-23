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Бывший пленный: 20% заключенных в ОРДЛО – наемники из РФ

Комментариев: 2
На преступления "заробитчан" из РФ, приехавших на Донбасс, не смогли закрыть глаза даже сами оккупанты.
Каждый пятый заключенный в ОРДЛО - наемник из России
Каждый пятый заключенный в ОРДЛО - наемник из России
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В тюрьмах террористов “ЛДНР“ около 20% от общего количества заключенных составляют российские наемники. Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ экс-узник террористов “ЛНР“ Денис Секацкий.

В СИЗО “республик“ на данный момент сидит процентов 20 россиян. Они приехали сюда не просто воевать – они приехали зарабатывать – и они такие же люди, и так же сидят. Я сидел с бойцами спецподразделения российского МВД. Почти всё их подразделение сейчас в СИЗО. Они убивали валютчиков, отжимали деньги, и даже в “ЛНР“ на это не закрыли глаза, - рассказал бывший пленник.

При этом Секацкий отметил, что “к любым зэкам, убийцам, маньякам там относились лучше, чем к нам“.

Напомним, бывший пленник “ЛНР“ рассказал, что пленные в ОРДЛО платили деньги, чтобы попасть в списки на обмен. Чтобы вернуться на свободную территорию, часть пленных буквально платила выкуп за себя.

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Теги: ЛНР, ОРДЛО, Россия, конфликт на Донбассе
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Комментариев (2)
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Логичская-цель    23.01.2020, 20:35
Оценка:  0
Логичская-цель
Эксперты Совета Европы сообщили, что в Польше наблюдается тенденция к росту числа высказываний на почве ненависти по отношению к украинцам.
Makcим    23.01.2020, 20:28
Оценка:  +2
Makcим
Вот он русский мир! Мокши могут только - грабить, врать и убивать!
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