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Супрун назвала главное "оружие" против коронавируса

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Экс-чиновница Министерства здравоохранения утверждает, что в борьбе с коронавирусом главное - иммунитет.
Супрун прокомментировала эпидемию в Китае
Супрун прокомментировала эпидемию в Китае
facebook.com/ulanasuprun
 
Экс-глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что выздоровление от коронавируса (2019-nCOV), который вызывает пневмонию, зависит от иммунитета больного, о чем стало известно из ее Facebook.
 
По ее словам, самый большой риск заражения и летального исхода имеют люди со слабым иммунитетом.
 
"Пока известно, что люди, которые умерли вследствие заражения вирусом, имели проблемы со здоровьем, в том числе слабый иммунитет. Также из умерших большинство были преклонного возраста. У многих из них были сопутствующие заболевания, как цирроз печени, гипертония, сахарный диабет или болезнь Паркинсона", – объяснила Супрун. 
 
Многие из тех, кто заразился, работали или посещали рынок в г. Ухань в Китае, из-за чего вирус и прозвали уханским. Вирусу удобно распространяться в условиях китайских продуктовых рынков, где много продавцов и туристов, продаются живые и убитые животные, птицы, морепродукты.
 
"Вирус вызывает пневмонию с кашлем, лихорадкой и затруднением дыхания. Эксперты считают, что инкубационный период продолжается около двух недель", – сообщила экс-министр
 
Известно также, что вирус передается от человека к человеку и может мутировать. Пока вакцины от него нет, но нужно соблюдать общие правила гигиены: мыть руки, избегать людей с признаками заболевания, не трогать грязными руками глаза и рот. 
 
 
Еще сообщалось, что из-за распостранения нового коронавируса в Китае приняли решение объявить карантин в городе Хуанган, где проживают семь миллионов человек.

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Теги: вирусы, Китай, Супрун, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Из_бана    23.01.2020, 20:02
Оценка:  +11
Из_бана
Капитан Очевидность.
Путин-Xyйло    23.01.2020, 20:25
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
Тем не менее многие хотят заполучить волшебную таблетку.
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