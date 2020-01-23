Посчитали украинцев. Стоит ли доверять цифрам

В правительстве посчитали количество жителей Украины, перепись населения проводить не стали, ограничившись комплексной методикой, но эксперты полученным данным не очень доверяют.

Украинцев официально 37 миллионов 289 тысяч человек. Посчитали в правительстве. И это без учета оккупированных территорий и граждан, живущих за рубежом.

Для того, чтобы подсчитать численность населения использовали три сравнительных метода.

Корреспондент.net разбирался, можно ли доверять этим данным.

Как считали

В правительстве заключили соглашение с мобильными операторами и приняли от них анонимную информацию об общем количестве абонентов на территории Украины. При этом не включали в подсчет тех, кто за два месяца был онлайн меньше месяца, а также исключили модемные устройства.

Кроме того, для оценки взяли количество пенсионеров по данным пенсионного фонда. Также использовали данные Госкомстата и госреестров.

Вместе с тем, в правительстве почистили базу по признаку получения любого дохода, пенсий, социальных выплат, субсидий, а также дополнили оформлением загранпаспортов.

Также учтены данные по рождаемости/смертности, эмиграции и иммиграции.

По словам министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, все эти подсчеты дали примерно одинаковый результат с разницей 2.86%.

Результаты правительственной оценки свидетельствуют о том, что в Украине женщин почти на 3 миллиона больше чем мужчин: 20,01 миллионов женщин, 17,28 миллионов мужчин.

Оценка дает информацию о численности, половозрастной структуре населения, а также распределение по регионам.

Факты

Почему не провести перепись?

Дискуссии по поводу необходимости проведения переписи населения в правительстве еще продолжаются.

По мнению, Дубилета проводить перепись не стоит, потому что она дорого обойдется государственному бюджету, а подсчет может быть неточным.

“Это лишние расходы для бюджета, которые приносят очень спорный результат. Мы провели тестовую пилотную перепись в районе Киева. Они потрясающие относительно того, сколько людей просто не открывают двери. Очень большой бюджет пойдет просто в никуда, потому что очень многие люди не открывают дверь", - рассказал Дубилет.

В проекте госбюджета на 2020 год заложено 3,4 миллиарда гривен. Всеукраинскую перепись населения планировали провести в период с 10 ноября по 23 декабря 2020 года.

Критика

Социолог Владимира Паниотто отмечает, что в исследовании Кабмина не учтены данные реестра ЦИК. Согласно этому реестру, в Украине больше 35 миллионов избирателей. То есть тех, кто старше 18 лет. Население моложе 18 лет составляет примерно 20%. Если считать, получается общее количество украинцев не 37 миллионов, а 44 миллиона. Это существенная разница. В то же время Паниотто отметил, что в реестр избирателей внесены и украинцы, которые могут находиться за границей.

"Точность исследования правительства - 2,8%. Это примерно 1 миллион. Точность плюс-минус 1 миллион для такой быстрой оценки - это тоже более-менее нормально. Если коротко, я сказал бы, что всячески приветствую получение данных, они очень полезны. Но категорически не согласен с тем, что это значит, что можно не проводить перепись. Перепись ответила бы на многие другие вопросы и показала бы более широкие аспекты", - подчеркнул Паниотто.

Аналитик Центра совместных действий Назар Заболотный отмечает, что существует челночная миграция, которую трудно вычислить: “Например, человек живет в Ирпене, а работаете в Киеве. Учесть, где он на самом деле проживает, невозможно, поскольку он одинаковое количество времени проводит и там, и там”.

Кроме того, если человек имеет два телефона, операторы могли посчитать его как двух разных людей, подчеркивает эксперт.