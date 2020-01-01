В Иране рассказали, когда примут решение по черным ящикам

Иранский уполномоченный по расследованию авиакатастрофы сообщил главе СНБО Украины, что окончательное решение будет принято после его доклада властям страны.

Власти Ирана примут окончательное решение о дальнейшей работе с черными ящиками самолета МАУ после доклада иранской делегации руководству страны о результатах визита в Украину. Об этом в четверг, 23 января, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Отмечается, что сегодня глава СНБО Алексей Данилов встретился с иранским уполномоченным по расследованию авиакатастрофы по вопросу работы экспертной группы. Данилов подчеркнул особую важность вопроса получения Украиной "черных ящиков".

"В свою очередь, иранский уполномоченный по расследованию авиакатастрофы, отметил, что окончательное решение по дальнейшей работе со средствами регистрации полетной информации будет принято после доклада иранской делегации руководству страны о результатах визита в Украину и с учетом требований статьи 26 Чикагской конвенции и Приложения 13 к ней", - говорится в сообщении.

Секретарь СНБО Украины подчеркнул на полной технической готовности Украины обеспечить необходимый комплекс работ для исследования черных ящиков.

Стоит отметить, что Украина несколько раз обращалась к Тегерану с просьбой передать черные ящики, но до сих пор их не получила. Хотя министр транспорта Ирана Мохаммадом Эслами на встрече с президентом Владимиром Зеленским накануне пообещал, что Украине вернут самописцы и обломки самолета.

Накануне власти Ирана заявили, что расшифровка бортовых самописцев украинского лайнера, разбившегося в Тегеране, будет проведена на территории Ирана.

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