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Названы 27 пакетов бесплатных медуслуг украинцам

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Программа медицинских гарантий включает помощь больным всех уровней - от первичной до высокоспециализированной.
Минздрав обнародовал перечень безоплатных медуслуг
Минздрав обнародовал перечень безоплатных медуслуг
Getty Images

Национальная служба здоровья (НСЗУ) в четверг, 23 января, обнародовала на своем сайте 27 пакетов медицинских услуг Программы медицинских гарантий на 2020 год, которые будут бесплатно предоставляться украинцам.

Так, в Программу медицинских гарантий вошли первичная медицинская помощь, экстренная медицинская помощь, амбулаторная вторичная (специализированная) и третичная (высокоспециализированная) медицинская помощь взрослым и детям, включая медицинскую реабилитацию и стоматологическую помощь.

Кроме того, согласованы следующие пакеты медуслуг:

  • Маммография молочных желез
  • Гистероскопия (диагностическая/с эндоскопической манипуляцией)
  • Эзофагогастродуоденоскопия (диагностическая/с эндоскопической манипуляцией)
  • Колоноскопия (диагностическая/с эндоскопической манипуляцией)
  • Цистоскопия (диагностическая/с эндоскопической манипуляцией)
  • Бронхоскопия (диагностическая/с эндоскопической манипуляцией)
  • Лечение пациентов методом экстракорпорального гемодиализа в амбулаторных условиях
  • Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях
  • Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций
  • Медицинская помощь при остром мозговом инсульте
  • Медицинская помощь при остром инфаркте миокарда
  • Медицинская помощь при родах
  • Медицинская помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях
  • Диагностика и химиотерапевтическое лечение онкологических заболеваний у взрослых и детей
  • Диагностика и радиологическое лечение онкологических заболеваний у взрослых и детей
  • Психиатрическая помощь взрослым и детям
  • Диагностика и лечение взрослых и детей с туберкулезом
  • Диагностика, лечение и сопровождение лиц с вирусом иммунодефицита человека
  • Лечение лиц с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов с использованием препаратов заместительной поддерживающей терапии
  • Стационарная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям
  • Мобильная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям
  • Медицинская реабилитация младенцев, родившихся преждевременно и/или больными, в течение первых трех лет жизни
  • Медицинская реабилитация взрослых и детей от трех лет с поражением опорно-двигательного аппарата
  • Медицинская реабилитация взрослых и детей от трех лет с поражением нервной системы.

На Программу медицинских гарантий в 2020 году выделено 72 млрд грн. В полном объеме она заработает с 1 апреля 2020 года.

Минздрав утвердил перечень лекарств для закупки в 2020 году

Ранее был обнародован перечень безоплатных медицинсикх услуг при родах

 

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Теги: Минздрав, бесплатно, реформа, МОЗ, медицинская реформа
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Источник: korrespondent.net

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