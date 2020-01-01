Остановить евроинтеграцию? Казус Арахамии в Давосе

Глава фракции Слуга народа заявил, что Украине следует временно отказаться от приведения национального законодательства в соответствие с законодательством Европейского Союза, но потом быстро принялся оправдываться.

Давид Арахамия на Всемирном экономическом форуме превратился в одного из самых цитируемых украинских спикеров. Правда, причиной тому скандальное заявление по поводу евроинтеграции.

Главу фракции Слуга Народа обвинили в том, что он поставил под сомнение ориентацию Украины на сближение с ЕС. Он говорит, что его неправильно поняли.

Заявление

"Многие соседние страны давят на нас, склоняя к так называемой "гармонизации законодательства". Однако я считаю, что для Украины это неправильно. Если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться слабой, играя по одинаковым правилам. Если мы гармонизуемся, то можем стать самой слабой экономикой в ЕС, чем-то вроде Словении. Будучи огромным государством, мы будем оказывать очень малое влияние, поскольку правила игры уже существуют”, - сказал Арахамия, выступая в Украинском Доме в Давосе.

Нардеп считает, что Украина “должна занять какое-то уникальное место, пока не станет сильнее, и уже тогда может синхронизироваться".

Причем Арахамия уверен, что в Украину будут приезжать инвесторы "ради использования наших различий".

Позже Арахамия заявил, что он не против евроинтеграции, а его просто неправильно поняли.

"Я за договор об ассоциации с ЕС и максимальную интеграцию с европейскими соседями. В то же время интересы Украины должны быть приоритетом номер один для украинской власти… Все государства в ЕС отстаивают свои интересы, так же и Украина должна отстаивать свои интегрируясь в Европейский Союз. Все остальное - lost in translation ", - подчеркнул он.

Арахамія каже, що він не те мав на увазі, коли говорив про призупинення приведення законів України у відповідність із законами ЄС #Davos2020 pic.twitter.com/OLanL1QJPf — Roman Kravets (@RomanKravets) 22 січня 2020 р.

Реакция

На заявление народного депутата отреагировал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. Он настаивает, что Украина не собирается отказываться от евроинтеграции.

Кулеба не стал объяснять причины резонансного заявления, которое прозвучало от депутата, но заверил, что вопреки словам Арахамии, европейская интеграция Украины продолжится.

"Украина будет и в дальнейшем системно адаптировать свое законодательство к европейскому, так как курс на членство в ЕС остается неизменным и необратимым", - заверил вице-премьер, отметив, что отклонения от этого правила возможны только в исключительных случаях.

Он также рассказал, что провел телефонный разговор с Арахамией. "Он того же мнения. Все остальное - фигура речи", - заверил вице-премьер.

Будут проблемы?

Директор Института трансформации общества Олег Соскин полагает, что из-за заявления Арахамии проблемы грозят самому Владимиру Зеленскому.

“Его заявление неизбежно создаст проблемы Зеленскому: ему достанется и внутри страны, и от представителей Евросоюза", - полагает эксперт.

Политолог Сергей Таран увидел в словах Арахамии даже риторику времен экс-президента Виктора Януковича: "У Зеленского заговорили словам Януковича. Помните, "регионалы" нам говорили, что европейская интеграция нам невыгодна? Да, вот это именно сейчас заговорили "слуги". Арахамия заявил, что Украине следует отказаться от политики гармонизации собственного законодательства с ЕС, поскольку это экономически невыгодно”.

Вместе с тем, есть и те, кто Арахамию вообще не поняли.

"Здесь вообще сложно понять, что Арахамия имел в виду. Сначала он что-то сказал, потом его опровергали, потом он сам себя опровергал. Если ты политик, то старайся говорить так, чтобы не возникало двойных трактовок. А то получается так, как с Черномырдиным: сначала он выступает, а затем пресс-секретарь объясняет, что он имел в виду", – отмечает политолог Кирилл Сазонов.

При этом политолог Вадим Карасев считает, что "заявление Арахамии по сути правильное, а подход вполне прагматичный”.

“Нам говорят: обязанности вы несете как член Евросоюза, но права голоса не имеете, потому что вы не член ЕС. Здесь нужно становиться полноценным членом европейского сообщества со всеми правами (а не только обязанностями), в том числе с правами на деньги. Так, как это было сделано для поляков, венгров и для всех других членов ЕС восточноевропейского происхождения. В случае с Польшей имело место и списание долгов, и выделение средств на развитие инфраструктуры. Вы же не думаете, что поляки всего достигли сами? А в противном случае, если нам не предоставляют членства, то не надо нести и обязанности, в том числе правовые", – полагает Карасев.