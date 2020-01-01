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В НБУ рассказали, какие банкноты чаще всего подделывают

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Чаще всего фальшивые гривны печатались на принтерах и были рассчитаны на невнимательность граждан.
Названы самые популярные у фальшивомонетчиков банкноты
Названы самые популярные у фальшивомонетчиков банкноты
Reuters

Чаще всего в прошлом году подделывали банкноты старого образца - номиналом 500 гривен образца 2006 года и 100 гривен образца 2005 года. Об этом в четверг, 23 января, сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

В основном фальшивые гривны печатались с использованием принтеров и были рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников учреждений торговли.

Выявленные поддельные банкноты чаще всего сбывались через кассы учреждений торговли, быстрого питания, автозаправочных станций и т. п.

При этом отмечается, что в целом уровень подделки банкнот национальной валюты по результатам 2019 года оставался стабильно низким.

Как свидетельствует мониторинг состояния изъятия из обращения банкнот национальной валюты в Украине, по итогам 2019 года на 1 млн штук настоящих банкнот гривны приходилось около 2,9 штук поддельных банкнот (в 2018 году - 2,5 штук, в 2017 - 3,6 штук).

Среди изъятых из обращения в 2019 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали:

  • доллары США (75% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты);
  • евро (23%);
  • российские рубли и английские фунты стерлингов (2%).

В НБУ рассказали, как отличить фальшивые банкноты 500 гривен

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали организатора продажи фальшивых евро, которые их сообщники печатали в Турции.

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Теги: деньги, фальшивые деньги, гривна, банкноты, фальшивка
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Источник: korrespondent.net

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