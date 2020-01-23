Госстат заявил о рекордном росте строительства
В Украине в декабре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы строительства выросли на 7,4%. Это следует из данных Государственной службы статистики Украины.
Так, по данным статистического ведомства, в январе-декабре рост составил 20,0%.
Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-декабре 2019 года составил 177,0 млрд грн.
Новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 76,2% от общего объема произведенной строительной продукции, капитальный и текущий ремонты - 18,1% и 7,7% соответственно.
Напомним, в селах Украины резко возросло строительство жилья. В прошлом году площадь введенного в эксплуатацию жилья в Украине выросла на 48%. При этом в сельской местности - на 38%.
Ранее сообщалось, что половину строек в Украине признали рисковыми. Чаще всего строительство ведется без разрешений и лицензий, на землях, которые для этого не предназначены.
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