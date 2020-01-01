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Укрзализныця останется под контролем государства

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Глава правительства прокомментировал подписание Меморандума о взаимопонимании с оператором железных дорог Германии.
Премьер-министр Алексей Гончарук
Премьер-министр Алексей Гончарук
facebook.com/PMHoncharuk
 
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что сотрудничество Украины с национальным оператором железных дорог Германии Deutsche Bahn заключается в стратегическом партнерстве и не предусматривает продажу или передачу в концессию Укрзализныци. Об этом глава Кабмина написал в Facebook 23 января, подводя итоги участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе.
 
"Сейчас наша команда ведет переговоры с немецкой стороной о дальнейшем сотрудничестве в операционной деятельности, в предоставлении консультационных услуг со стороны немецкой железной дороги. В любом случае, это сотрудничество точно позволит повысить эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине", - подчеркнул премьер.
 
По его словам, сотрудничество Украины с Deutsche Bahn является позитивным сигналом европейскому бизнесу.
 
"Украинская железная дорога остается под полным контролем государства, и это точно. Точка!" - подчеркнул Гончарук.
 
Он также добавил, что в пятницу, 24 января, состоится совещание в Кабмине с представителями транспортного комитета Верховной Рады для согласования всех деталей дальнейшего сотрудничества.
 
"Больше информации мы расскажем уже 5 февраля, во время подписания Соглашения о стратегическом партнерстве с Deutsche Bahn в Киеве", - уточнил премьер-министр.
 
Напомним, ранее Гончарук заявил, что власти Украины хотят отдать Укрзализныцю в управление Deutsche Bahn на десять лет.
 
Немецкая компания официально опровергла заявление премьер-министра Украины и подчеркнула, что речь идет о предоставлении консультативных услуг.
 

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Теги: Германия, сотрудничество, железная дорога, железные дороги, Укрзализныця, Алексей Гончарук
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Источник: korrespondent.net

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