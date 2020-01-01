Укрзализныця останется под контролем государства

Глава правительства прокомментировал подписание Меморандума о взаимопонимании с оператором железных дорог Германии.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что сотрудничество Украины с национальным оператором железных дорог Германии Deutsche Bahn заключается в стратегическом партнерстве и не предусматривает продажу или передачу в концессию Укрзализныци. Об этом глава Кабмина написал в Facebook 23 января, подводя итоги участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Сейчас наша команда ведет переговоры с немецкой стороной о дальнейшем сотрудничестве в операционной деятельности, в предоставлении консультационных услуг со стороны немецкой железной дороги. В любом случае, это сотрудничество точно позволит повысить эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине", - подчеркнул премьер.

По его словам, сотрудничество Украины с Deutsche Bahn является позитивным сигналом европейскому бизнесу.

"Украинская железная дорога остается под полным контролем государства, и это точно. Точка!" - подчеркнул Гончарук.

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