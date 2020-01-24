В Японии и Южной Корее зафиксировали новые случаи заражения вирусом

В обеих странах подтвердили по два случая заболевания пневмонией, вызванной новым видом коронавируса.

В Японии еще один человек был госпитализирован в результате заражения коронавирусом 2019-nCoV. Об этом в пятницу, 24 января, сообщила газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны.

Отмечается, что второй случай пневмонии нового типа зафиксирован в Токио. Заболел 40-летний гражданин Китая, недавно вернувшийся из Уханя.

Японского ведомство призывает людей не поддаваться панике, однако рекомендует носить маски и тщательно мыть руки.

Также второй второй случай заболевания в стране подтвердила Южная Корея. Об этом информировал Центр контроля и профилактики заболеваний.