Министр о дезинформации СМИ: тюрьму исключили, ввели - общественные работы

По словам Бородянского, чтобы суд вынес приговор о наказании за дезинформацию, он обязан будет обратиться и получить заключение ЕСПЧ.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что законопроект о противодействии дезинформации не предусматривает тюремное заключение. Об этом он сказал в эфире Еспресо.TV.

По словам Бородянского, если в течение года насчиталось три таких случая, наступает уголовная ответственность.

"Об уголовной ответственности за дезинформацию. Она наступает после трех доказанных судом фактов распространения дезинформации, то есть уполномоченный обращается к распространителю: "Это - дезинформация". Тот отвечает: "Я не согласен". После этого уполномоченный идет в суд и начинается процесс", - сказал он.

Министр объяснил, что документ в качестве наказания предусматривает только общественно-полезные работы.

"Чтобы вынести такой приговор, суд обязан обратиться и получить заключение ЕСПЧ. Мы предусмотрели предохранители, чтобы добросовестного человека, нельзя было посадить. Нет заключения - нет приговора", - отметил Бородянский.