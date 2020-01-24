Министр о дезинформации СМИ: тюрьму исключили, ввели - общественные работы
Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что законопроект о противодействии дезинформации не предусматривает тюремное заключение. Об этом он сказал в эфире Еспресо.TV.
По словам Бородянского, если в течение года насчиталось три таких случая, наступает уголовная ответственность.
"Об уголовной ответственности за дезинформацию. Она наступает после трех доказанных судом фактов распространения дезинформации, то есть уполномоченный обращается к распространителю: "Это - дезинформация". Тот отвечает: "Я не согласен". После этого уполномоченный идет в суд и начинается процесс", - сказал он.
Министр объяснил, что документ в качестве наказания предусматривает только общественно-полезные работы.
"Чтобы вынести такой приговор, суд обязан обратиться и получить заключение ЕСПЧ. Мы предусмотрели предохранители, чтобы добросовестного человека, нельзя было посадить. Нет заключения - нет приговора", - отметил Бородянский.