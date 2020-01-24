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Министр о дезинформации СМИ: тюрьму исключили, ввели - общественные работы

Комментариев: 1
По словам Бородянского, чтобы суд вынес приговор о наказании за дезинформацию, он обязан будет обратиться и получить заключение ЕСПЧ.
Законопроект в качестве наказания предусматривает только общественно-полезные работы
Законопроект в качестве наказания предусматривает только общественно-полезные работы
facebook.com/pg/MKMSUkraine

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что законопроект о противодействии дезинформации не предусматривает тюремное заключение. Об этом он сказал в эфире Еспресо.TV.

По словам Бородянского, если в течение года насчиталось три таких случая, наступает уголовная ответственность.

"Об уголовной ответственности за дезинформацию. Она наступает после трех доказанных судом фактов распространения дезинформации, то есть уполномоченный обращается к распространителю: "Это - дезинформация". Тот отвечает: "Я не согласен". После этого уполномоченный идет в суд и начинается процесс", - сказал он.

Министр объяснил, что документ в качестве наказания предусматривает только общественно-полезные работы.

"Чтобы вынести такой приговор, суд обязан обратиться и получить заключение ЕСПЧ. Мы предусмотрели предохранители, чтобы добросовестного человека, нельзя было посадить. Нет заключения - нет приговора", - отметил Бородянский.

Напомним, опубликован закон о наказании журналистов за дезинформацию. Глава НСЖУ его раскритиковал.
 
Как известно, Минкульт планирует ввести тюремный срок за дезинформацию в СМИ.
 
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Теги: СМИ, законы, журналистика, Журналисты, законопроект, министр, наказание, министерство культуры, Владимир Бородянский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Woodbrother    24.01.2020, 08:36
Оценка:  +5
Woodbrother
Таких министров надо пожизненно на каторгу отправлять, пока они других людей не покалечили своими дурноватыми законами.
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