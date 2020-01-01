Итоги 23 января: Сделка с Deutsche Bahn и долг Украины

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Украина договорилась о сотрудничестве с оператором железных дорог Германии EPA/UPG

Немецкий оператор железных дорог будет консультировать Укрзализныцю; в Минфине назвали сумму госдолга на 2020 год: Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Украина договорилась о сотрудничестве с оператором железных дорог Германии

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что власти Украины хотят отдать Укрзализныцю в управление Deutsche Bahn на десять лет.

Немецкая компания официально опровергла заявление украинского премьера и подчеркнула, что речь идет о предоставлении консультативных услуг.

Позже глава Кабмина уточнил, что сотрудничество с Deutsche Bahn заключается в стратегическом партнерстве и не предусматривает продажу или передачу в концессию Укрзализныци.

По его словам, железная дорога страны остается под полным контролем государства. Соглашение о стратегическом партнерстве с Deutsche Bahn будет подписано в Киеве 5 февраля.

В Минфине озвучили сумму долга, которую Украина заплатит в 2020 году

Украина в течение 2020 года должна выплатить 400,7 миллиарда гривен долга. Об этом говорится в отчете Министерства финансов.

Из них 169,24 миллиарда гривен внешнего долга и 231,46 миллиарда гривен внутреннего.

В Минздраве оценили эпидемиологический риск вируса из Китая

В Министерстве здравоохранения заявили, что эпидемиологический риск возможного занесения в Украину нового коронавируса из Китая является средним.

Данный уровень не требует ограничений на перемещение грузов, товаров или путешествующих.

Елизавета ІІ подписала билль о Brexit

Королева Великобритании Елизавета II подписала билль о выходе страны из состава Евросоюза. Таким образом, документ обрел статус закона.

Британия признала ошибку относительно отнесения тризуба к экстремистским символам

Полиция Великобритании признала, что украинский тризуб был внесен в антитеррористическое пособие по ошибке, и пообещала удалить его из учебного документа.

НСЗУ обнародовала перечень пакетов бесплатных медуслуг

Национальная служба здоровья опубликовала на своем сайте перечень из 27 пакетов медицинских услуг Программы медицинских гарантий на 2020 год, которые будут бесплатно предоставляться украинцам.

В программу, в частности, вошли первичная медицинская помощь, экстренная медицинская помощь, амбулаторная вторичная и третичная медицинская помощь взрослым и детям, включая медицинскую реабилитацию и стоматологическую помощь.

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