Сутки на Донбассе: 11 обстрелов, ранен военный
На Донбассе за сутки, 23 января, сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
Отмечается, что противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Сепаратисты восемь раз обстреляли позиции ВСУ в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
- неподалеку от Талаковки - из минометов калибра 82 мм выпустили 8 мин;
- два раза рядом с Опитним - из противотанкового ракетного комплекса - 2 выстрела из стрелкового оружия;
- вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Широкино - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку Новоселовки Второй - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
- рядом с Авдеевкой - из крупнокалиберного пулемета;
- вблизи Водяного - из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.
Три вражеских обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
- дважды вблизи населенного пункта Хутор Свободный - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
- рядом с Ореховым - из гранатометов различных систем.
Вчера, 23 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, - сообщили в штабе.
С начала этих суток сепаратисты из станкового противотанкового гранатомета обстреляли позиции защитников Талаковки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", потерь нет.
Напомним, за сутки 21 января на Донбассе зафиксировали три вражеских обстрела. Тогда ВСУ не понесли потерь впервые за четыре дня.
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