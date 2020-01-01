Сутки на Донбассе: 11 обстрелов, ранен военный

Противник обстрелял позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.

На Донбассе за сутки, 23 января, сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечается, что противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Сепаратисты восемь раз обстреляли позиции ВСУ в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

неподалеку от Талаковки - из минометов калибра 82 мм выпустили 8 мин;

два раза рядом с Опитним - из противотанкового ракетного комплекса - 2 выстрела из стрелкового оружия;

вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Широкино - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Новоселовки Второй - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

рядом с Авдеевкой - из крупнокалиберного пулемета;

вблизи Водяного - из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

Три вражеских обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

дважды вблизи населенного пункта Хутор Свободный - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

рядом с Ореховым - из гранатометов различных систем.

Вчера, 23 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, - сообщили в штабе.

С начала этих суток сепаратисты из станкового противотанкового гранатомета обстреляли позиции защитников Талаковки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", потерь нет.

Напомним, за сутки 21 января на Донбассе зафиксировали три вражеских обстрела. Тогда ВСУ не понесли потерь впервые за четыре дня.

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