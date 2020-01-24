Погода на 24 января: В Украине тепло, ожидается снег

В Украине ожидается теплая погода, а также снег.

Погода в Украине на 24 января meteo.gov.ua

Сегодня, января 24, погода в Украине улучшится, ожидается потепление, а также снегопад. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях сегодня переменная облачность. Днем +4…+6, а ночью -5…-7;

В северных районах и Киевской областях сегодня облачно и небольшой снег. Днем температура +1…+3, ночью -2…-5;

На востоке Украины снег. Днем 0…+2, ночью -5…-7;

В южных областях сравнительно тепло, днем +5…+7, ночью -1…-4;

В Киеве сегодня прохладная погода. Ожидается небольшой снег. Днем +1…+3, ночью -2…-4.

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