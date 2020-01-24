“Румыния оккупировала Северную Буковину”: Зеленский угодил в скандал

Команда Зеленского сделала неправильный перевод речи президента.

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В Румынии разгорелся скандал из-за праздничной речи президента Украины Владимира Зеленского ко Дню соборности Украины. Зеленский в ней говорит о том, как румыны заняли северную Буковину.

Вскоре УНР оставила Киев под натиском большевиков, большинство территории Галичины заняли польские войска. Северную Буковину - румыны, а Закарпатье отошло Чехословакии, - сказал Зеленский.

Однако на сайте президента появился английский перевод праздничной речи, в котором сказано, что Румыния “оккупировала Северную Буковину”.

Northern Bucovina was occupied by Romanians, - сказано в переводе речи.

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За скандал с неправильным переводом речи президента был вынужден извиняться посол Украины в Румынии Александр Банков. Дипломат очень основательно объяснил, почему возник скандал. По его словам, это нелепая ошибка перевода, которую команда Зеленского могла избежать.

Напомним, Добкин “послал” украинцев из-за русского языка. Старший Добкин снова оказался в центре скандала.

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