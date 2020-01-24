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“Румыния оккупировала Северную Буковину”: Зеленский угодил в скандал

Комментариев: 4
Команда Зеленского сделала неправильный перевод речи президента.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Офис президента Украины

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В Румынии разгорелся скандал из-за праздничной речи президента Украины Владимира Зеленского ко Дню соборности Украины. Зеленский в ней говорит о том, как румыны заняли северную Буковину.

Вскоре УНР оставила Киев под натиском большевиков, большинство территории Галичины заняли польские войска. Северную Буковину - румыны, а Закарпатье отошло Чехословакии, - сказал Зеленский.

Однако на сайте президента появился английский перевод праздничной речи, в котором сказано, что Румыния “оккупировала Северную Буковину”.

Northern Bucovina was occupied by Romanians, - сказано в переводе речи.

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За скандал с неправильным переводом речи президента был вынужден извиняться посол Украины в Румынии Александр Банков. Дипломат очень основательно объяснил, почему возник скандал. По его словам, это нелепая ошибка перевода, которую команда Зеленского могла избежать.

Напомним, Добкин “послал” украинцев из-за русского языка. Старший Добкин снова оказался в центре скандала.

 

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Теги: Румыния, Украина, скандал, дипломат, Зеленский
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Комментариев (4)
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Путин-Xyйло    24.01.2020, 10:19
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
"Короля делает свита!" Какая "коМАНДА, такой и "приЗе?дент".
Стоит проверить не насрала ли команда бубочке в штаны
LeonMaster    24.01.2020, 10:17
Оценка:  +4
LeonMaster
Тяжело команде фейсбук-пиарщиков и квнщиков управлять государством, они и так выше головы прыгнули, чего их винить.
Путин-Xyйло    24.01.2020, 10:21
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
Назвался груздем - полезай в корзину!
Чем выше сидит обезьяна, тем лучше видно её ж0пy!
Letohradek    24.01.2020, 10:14
Оценка:  +4
Letohradek
Кто же этого тупаря привел к власти? Уйобки недалекие, вам не стыдно за своего избранника?
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