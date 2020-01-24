Сегодня Порошенко должен явиться в ГБР по делу о госизмене

Допрос назначен на 11.00.

Сегодня, 24 января, экс-президент Президент Петр Порошенко должен явиться на допрос в Госбюро расследований по делу о государственной измене во время подписания Минских договоренностей. Об этом сообщают Украинские Новости.

Читай также: “Румыния оккупировала Северную Буковину”: Зеленский угодил в скандал

ГБР предупреждает, что согласно ст. 139, 140 Уголовного процессуального кодекса в случае неявки без уважительных причин к следователю, к свидетелю может быть применен привод.

Как отмечается, следователи ГБР неоднократно направляли повестки о вызове на допрос по месту проживания и работы Порошенко.

Также сообщается, что адвокат Порошенко заявил, что экс-президент собирается явиться на допрос 24 января.

Напомним, ранее экс-президент Порошенко поздравил украинцев с Днем соборности словами из произведения Тараса Шевченко.

Читай также: Министр о дезинформации СМИ: тюрьму исключили, ввели - общественные работы

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.