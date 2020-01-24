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Сегодня Порошенко должен явиться в ГБР по делу о госизмене

Комментариев: 1
Допрос назначен на 11.00.
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко
EPA/UPG

Сегодня, 24 января, экс-президент Президент Петр Порошенко должен явиться на допрос в Госбюро расследований по делу о государственной измене во время подписания Минских договоренностей. Об этом сообщают Украинские Новости

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ГБР предупреждает, что согласно ст. 139, 140 Уголовного процессуального кодекса в случае неявки без уважительных причин к следователю, к свидетелю может быть применен привод.

Как отмечается, следователи ГБР неоднократно направляли повестки о вызове на допрос по месту проживания и работы Порошенко.

Также сообщается, что адвокат Порошенко заявил, что экс-президент собирается явиться на допрос 24 января.

Напомним, ранее экс-президент Порошенко поздравил украинцев с Днем соборности словами из произведения Тараса Шевченко. 

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Теги: Порошенко, Допрос, ГБР
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Комментариев (1)
Carelessangel    24.01.2020, 09:40
Оценка:  +15
Carelessangel
это ЧМО обосрется
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