“Внукам хватит”: Всплыла интересная переписка нардепа и замминистра
В Верховной Раде продолжают снимать интересные переписки народных депутатов. В этот раз попался нардеп от “Слуги народа” Павел Павлышин.
Читай также: Руководство ООН отказалось от переписки в WhatsАpp
Переписку снял журналист dtp.kiev.ua.
Нардеп переписывался якобы с заместителем министра здравоохранения Андреем Семиволосом. Согласно материалами переписки, можно сделать вывод, что собеседник народного избранника может быть причастен к коррупционным деяниям. На это указывает одна из реплик Семиволоса, в которой он пишет: “Здесь можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит…”.
Читай также: “Я тебя сгною”: Кива после драки с ветераном АТО показал их переписку
Также журналисты привели полную стенограмму переписки нардепа и чиновника.
Павлиш: Привет, как дела?
Семиволос: Так себе
Павлиш: А что случилось?
Семиволос: Миша за*ебал до икотки, хочет в наглую бюджет делить, дает бредовые команды
Павлиш: Так не выполняй, включай дурака
Семиволос: Если хочу усидеть в кресле, то нужно выполнять, тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит, но по пару его моментам положил в ящик, сказал типа отдал в департамент)) он мне за них наяривает, говорю делаю))
Павлиш: понятно, держиcь. Может на выходных пойдем с М*** пойдем, они хорошие.
Напомним, Кива после драки с ветераном АТО показал их переписку. Скандал с участием Кивы и ветерана АТО получил продолжение.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.