“Внукам хватит”: Всплыла интересная переписка нардепа и замминистра

В этот раз переписку несознательно показал “слуга народа” Павлышин.

В Верховной Раде продолжают снимать интересные переписки народных депутатов. В этот раз попался нардеп от “Слуги народа” Павел Павлышин.

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Переписку снял журналист dtp.kiev.ua.

Нардеп переписывался якобы с заместителем министра здравоохранения Андреем Семиволосом. Согласно материалами переписки, можно сделать вывод, что собеседник народного избранника может быть причастен к коррупционным деяниям. На это указывает одна из реплик Семиволоса, в которой он пишет: “Здесь можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит…”.

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Также журналисты привели полную стенограмму переписки нардепа и чиновника.

Павлиш: Привет, как дела?

Семиволос: Так себе

Павлиш: А что случилось?

Семиволос: Миша за*ебал до икотки, хочет в наглую бюджет делить, дает бредовые команды

Павлиш: Так не выполняй, включай дурака

Семиволос: Если хочу усидеть в кресле, то нужно выполнять, тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит, но по пару его моментам положил в ящик, сказал типа отдал в департамент)) он мне за них наяривает, говорю делаю))

Павлиш: понятно, держиcь. Может на выходных пойдем с М*** пойдем, они хорошие.

Переписка депутата open-ua.net

Напомним, Кива после драки с ветераном АТО показал их переписку. Скандал с участием Кивы и ветерана АТО получил продолжение.

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