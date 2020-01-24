Москва объяснила, почему не встретились Зеленский и Путин

В представительстве РФ заявили, что встреча Зеленского и Путина не состоялась, потому что Зеленский отсутствовал на Всемирном форуме памяти Холокоста.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина в Израиле не состоялась, в частности, и потому, что украинского президента не было на Всемирном форуме памяти Холокоста. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

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“Фактически Зеленский, поскольку отменил свой визит на форум. Они даже не смогли поприветствовать друг друга, поэтому никакой встречи не было“, - сказал Песков.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский после прибытия в Израиль сообщил, что не будет присутствовать на форуме в Иерусалиме памяти жертв Холокоста, а уступит свое место и места, предназначенные для украинской делегации, выжившим в Холокосте, для которых не хватило мест.

Напомним, ранее Израиль осудил отказ Зе посетит форум.

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