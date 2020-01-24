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Москва объяснила, почему не встретились Зеленский и Путин

Комментариев: 2
В представительстве РФ заявили, что встреча Зеленского и Путина не состоялась, потому что Зеленский отсутствовал на Всемирном форуме памяти Холокоста.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
facebook.com/Дмитрий Песков

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина в Израиле не состоялась, в частности, и потому, что украинского президента не было на Всемирном форуме памяти Холокоста. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ. 

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“Фактически Зеленский, поскольку отменил свой визит на форум. Они даже не смогли поприветствовать друг друга, поэтому никакой встречи не было“, - сказал Песков.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский после прибытия в Израиль сообщил, что не будет присутствовать на форуме в Иерусалиме памяти жертв Холокоста, а уступит свое место и места, предназначенные для украинской делегации, выжившим в Холокосте, для которых не хватило мест.

Напомним, ранее Израиль осудил отказ Зе посетит форум.

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Теги: Зеленский, Путин, Израиль, Встреча
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Комментариев (2)
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m@ngust    24.01.2020, 10:25
Оценка:  0
m@ngust
Возможно, кто-то продал кому-то Донбас, без участия кого-то.....
Вот встречи и не состоялись....
Из_бана    24.01.2020, 10:16
Оценка:  +2
Из_бана
И сразу вопрос: а зачем он вообще поперся в Израиль и на что потратил государственные деньги?
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