На Закарпатье зафиксировали землетрясение

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки вчера.

Землетрясение почувствовали несколько человек Google.com.ua/maps/

Вчера, 23 января, специалисты Главного центра специального контроля зафиксировали землетрясение на Закарпатье.

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Об этом сообщает Mukachevo.net.

По данным экспертов, землетрясение могли ощутить около 23:03 жители Виноградовского района. Он состоялся на глубине 6 километров именно в этом районе. Координаты землетрясения такие: 48,30 с.ш .; 23,11 в.д.

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Сообщается, что мощность землетрясения по шкале Рихтера равна 2,9 балла. Между тем, несколько жителей смогли почувствовать вибрацию.

Напомним, в Китае произошло мощное землетрясение. Сотрудники аварийно-спасательных служб направлены в район землетрясения для оценки ситуации.

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