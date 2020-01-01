На Закарпатье зафиксировали землетрясение
Вчера, 23 января, специалисты Главного центра специального контроля зафиксировали землетрясение на Закарпатье.
Читай также: Сильное землетрясение произошло у берегов Греции
Об этом сообщает Mukachevo.net.
По данным экспертов, землетрясение могли ощутить около 23:03 жители Виноградовского района. Он состоялся на глубине 6 километров именно в этом районе. Координаты землетрясения такие: 48,30 с.ш .; 23,11 в.д.
Читай также: Сильное землетрясение произошло на Камчатке
Сообщается, что мощность землетрясения по шкале Рихтера равна 2,9 балла. Между тем, несколько жителей смогли почувствовать вибрацию.
Напомним, в Китае произошло мощное землетрясение. Сотрудники аварийно-спасательных служб направлены в район землетрясения для оценки ситуации.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.