В Донецкой области в ходе пьянки мужчина расстрелял соседа

Полиция задержала мужчину, который во время застолья застрелил товарища из охотничьего ружья.

В Донецкой области в ходе бытовой ссоры произошла трагедия. Два соседа устроили попойку, произошел конфликт и один из них застрелил из ружья друга. Пуля попала в живот. Ранение оказалось несовместимым с жизнью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

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Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей жителю г. Константиновки, который подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что вечером, 19 января, двое соседей употребляли в доме одного из них алкогольные напитки. Во время застолья между ними возник словесный конфликт, в ходе которого хозяин взял охотничье ружье “ИЖ-18“ и выстрелил из него гостю в область живота, - прокомментировали в прокуратуре.

Напомним, ранее в Запорожье мужчина выбросил с моста собаку на ЖД пути.

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