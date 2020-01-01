В Раде предлагают запретить смартфоны на уроках в школах

Запрет на использование гаджетов на школьных уроках уже действует во Франции, Греции, некоторых штатах США.

Народный депутат Алексей Гончаренко предлагает запретить использование смартфонов и других гаджетов во время уроков в школе. Соответствующий законопроект он внес на рассмотрение Верховной Рады.

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Гончаренко отметил, что гаджеты могут отвлекать учеников от занятий. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



“Очевидно, что сейчас современные гаджеты предоставляют доступ к любой информации, что является большим преимуществом. Однако с другой стороны это также и обширный доступ к играм и социальным сетям, что может отвлекать непосредственно во время учебного процесса“, - написал Гончаренко.

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Нардеп считает, что частое использование телефонов и социальных сетей может привести к социальным проблемам и буллингу.



“Глобально постоянное “зависание“ в телефоне вызывает не только большую нагрузку на глаза и малоподвижный образ жизни, но и приводит к замкнутости детей, к сокращению общения со сверстниками и родителями в реальной жизни, а также к распространению жестокой травли онлайн“, - отметил нардеп.

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Гончаренко также напомнил, что запрет на использование гаджетов на уроках уже действует во Франции, Греции, некоторых штатах США.



“Поэтому я подготовил и подал законопроект, чтобы и в украинских школах ограничили использование смартфонов на уроках. Это должно помочь детям сосредоточиться на занятиях, научиться общаться друг с другом и уменьшить количество случаев интернет-буллинга”, - резюмировал нардеп.

Напомним, правила дорожного движения предлагают сделать обязательным предметом в школах.

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