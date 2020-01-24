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"Зелю геть! Порох Геть!" Под ГБР сошлись сторонники Зеленского и Порошенко

Комментариев: 1
Под зданием ГБР проходят одновременно два митинга.
Под ГБР проходят митинги
Под ГБР проходят митинги
скриншот

24 января, в Киеве, под зданием Государственного бюро расследований проходят одновременно два противоположных митинга. На акцию с одной стороны вышли сторонники экс-президента Петра Порошенко, а с другой - поклонники действующего главы государства Владимира Зеленского.

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Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, оба митинга проходят в день допроса Порошенко. Люди окружили здание ГБР и выдвигают свои требование: сторонники ЗЕ требуют наказание для Порошенко, а группа поддержки экс-президента выступает против назначения бывшего адвоката Януковича Александра Бабикова в ГБР.

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На митинге сторонников Порошенко также присутствуют нардепы от “Европейской солидарности“. Они пытаются прорваться в ГБР, чтобы получить объяснения от руководства касаемо назначения замом главы ведомства Александра Бабикова.

"Зелю геть! Порох Геть!" Под ГБР митингуют сторонники Зе...
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Нардепы от ЕС пытаются прорваться в ГБР
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Напомним, экс-адвокат Януковича Александр Бабиков стал заместителем главы ГБР.

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Теги: Порошенко, Зеленский, ГБР, митинг, Бабиков
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Комментариев (3)
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ftb1    24.01.2020, 11:55
Оценка:  0
ftb1
От она какая соборность, и народу поболее чем на праздничке )))
Из_бана    24.01.2020, 11:37
Оценка:  +2
Из_бана
Ну что тут скажешь? Главное для артиклей было сместить Порошенко. Они это сделали. Они свою задачу выполнили, а больше они ни на что не способны. Только нагадить. Потому что другого не знают и не умеют. Ну а раз они свою задачу выполнили - пожалуйста с вещами на выход.
Carelessangel    24.01.2020, 11:47
Оценка:  +3
Carelessangel
Д О Л Б О Е Б из сЗада
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