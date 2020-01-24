"Зелю геть! Порох Геть!" Под ГБР сошлись сторонники Зеленского и Порошенко

Под зданием ГБР проходят одновременно два митинга.

24 января, в Киеве, под зданием Государственного бюро расследований проходят одновременно два противоположных митинга. На акцию с одной стороны вышли сторонники экс-президента Петра Порошенко, а с другой - поклонники действующего главы государства Владимира Зеленского.

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Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, оба митинга проходят в день допроса Порошенко. Люди окружили здание ГБР и выдвигают свои требование: сторонники ЗЕ требуют наказание для Порошенко, а группа поддержки экс-президента выступает против назначения бывшего адвоката Януковича Александра Бабикова в ГБР.

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На митинге сторонников Порошенко также присутствуют нардепы от “Европейской солидарности“. Они пытаются прорваться в ГБР, чтобы получить объяснения от руководства касаемо назначения замом главы ведомства Александра Бабикова.

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Нардепы от ЕС пытаются прорваться в ГБР 0:00 / 00:31

Напомним, экс-адвокат Януковича Александр Бабиков стал заместителем главы ГБР.

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