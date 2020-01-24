Рабинович: Зеленский отказался посетить форум в Иерусалиме, последовав глупому совету

Народный депутат Украины, сопредседатель партии “Оппозиционная платформа – За жизнь“ Вадим Рабинович расценивает отсутствие президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном форуме памяти Холокоста как неосторожный поступок, на который главу государства подтолкнули его неумные соратники, сообщается на официальном сайте полиситы.

Об этом пишет Интерфакс.

“Это был совершенно феноменальный форум, проведенный на высочайшем уровне при участии пяти президентов и шести королей. Первые лица государств произносили духовные речи: вице-президент США Пенс, президент Франции Макрон, президент России Путин не говорили о политике – они говорили о будущем народов. Так, Путин предложил созвать всемирный форум по антисемитизму, что вызывало огромный интерес у присутствующих. Много говорили и о перекручивании истории. И нам – людям, живущим в Украине – очень важно слышать это. Горжусь, что я в составе делегации партии “Оппозиционная платформа – За жизнь“ был на всех этих мероприятиях, включая открытие памятника “Свеча памяти“, – подчеркнул Рабинович.

Политик сообщил, что к нему “обращались все российские телеканалы с одним вопросом: что случилось с Зеленским?“. “Я уже говорил и повторю: кто-то дал ему неумный совет не участвовать во Всемирном форуме жертв Холокоста. Не исключаю, что этот “гениальный“ план подсказал главе государства кто-то из порошенковской группы “соросят“. Ведь у Зеленского не такой уж и большой международный опыт, чтобы самому решать, участвовать или нет в этом мирового уровня мероприятии“, – предположил Рабинович.

Впрочем, отказ Зеленского участвовать во Всемирном форуме жертв Холокоста не повлияет на двухсторонние отношения между Украиной и Израилем, считает народный депутат, но вместе с тем он уверен – президенту “не стоит идти на поводу у меньшинства и считать героями тех, кто таковыми не является“. “Нам нужно спасать страну, прекращать ахинею и вставать с колен!“, – сказал Рабинович.