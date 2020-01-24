“Верните России 5 млрд долларов”: Коболев ответил, как уменьшить его зарплату

Глава “Нафтогаза” ответил, каким образом можно уменьшить его зарплату.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что существует самый простой способ уменьшить его размер заработной платы и премии.

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Об этом он рассказал на полях Всемирного экономического форума в Давосе, передает Радио Свобода.

Журналисты спросили Коболева, есть ли какой-либо способ уменьшить его высоку. заработную плану на посту главы “Нафтогаза”.

Есть очень простой путь уменьшить мою зарплату: взять $5 млрд, которые мы получили от "Газпрома", и "Газпрому" их вернуть обратно. Сказать: "У нас так много зарабатывают на этом, что мы их возвращаем". И не будет никаких вопросов. Самый простой путь, серьезно. Вы возвращаете $5 млрд и нет никаких вопросов о бонусах, - ответил Коболев.

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При этом топ-менеджер заявил, что размер его заработной платы и премии определяет не он, а наблюдательный совет компании.

Напомним, топ-менеджерам "Нафтогаза" выдадут 700 млн грн премии. Это связано с тем, что руководство компании помогло добиться от российского "Газпрома" выплаты почти 3 млрд долларов долга.

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