Порошенко под крики прибыл на допрос в ГБР
Экс-президент Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований, пройдя через толпу митингующих под зданием ГБР. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.
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На входе у здания Порошенко встретили два митинга: его сторонники выкрикивали “Порошенко!“ и “Одна єдина соборна Україна“, а поклонники команды Зе скандировали “Порох геть!“.
В здание ГБР пытались также пройти нардепы, активисты и родственники героев Небесной Сотни, однако охрана ведомства их не пустила. Активисты требуют не допустить назначения экс-адвоката Януковича Александра Бабикова на должность заместителя главы ГБР.
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Уже в здании ГБР Порошенко заявил, что правоохранители нарушают закон.
“Вам должно быть стыдно! Вы не полицейские и не украинцы!...Полиция и ГБР должны соблюдать закон. Хочу подчеркнуть, что недопущение народных депутатов и семей Небесной сотни в помещение ГБР является грубым нарушением закона. Те, кто организовал это, будут нести ответственность,“ - заявил Порошенко.
Отметим, что сегодняшний допрос Порошенко связан с расследованием по делу о государственной измене во время подписания Минских договоренностей.
Напомним, под ГБР сошлись сторонники Зеленского и Порошенко.
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Порох на родине ходит в тюрьму
Рады зебилы, печален народ
Лучше бы было наоборот..
Но вы верьте, он есть