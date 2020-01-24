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Порошенко под крики прибыл на допрос в ГБР

Комментариев: 26
Пятый президент Украины Порошенко прибыл на допрос по делу о госизмене.
Петр Порошенко прибыл на допрос в ГБР
Петр Порошенко прибыл на допрос в ГБР
скриншот

Экс-президент Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований, пройдя через толпу митингующих под зданием ГБР. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

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На входе у здания Порошенко встретили два митинга: его сторонники выкрикивали “Порошенко!“ и “Одна єдина соборна Україна“, а поклонники команды Зе скандировали “Порох геть!“.

В здание ГБР пытались также пройти нардепы, активисты и родственники героев Небесной Сотни, однако охрана ведомства их не пустила. Активисты требуют не допустить назначения экс-адвоката Януковича Александра Бабикова на должность заместителя главы ГБР. 

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Уже в здании ГБР Порошенко заявил, что правоохранители нарушают закон. 

Вам должно быть стыдно! Вы не полицейские и не украинцы!...Полиция и ГБР должны соблюдать закон. Хочу подчеркнуть, что недопущение народных депутатов и семей Небесной сотни в помещение ГБР является грубым нарушением закона. Те, кто организовал это, будут нести ответственность,“ - заявил Порошенко.

Отметим, что сегодняшний допрос Порошенко связан с расследованием по делу о государственной измене во время подписания Минских договоренностей.

Порошенко под крики прибыл на допрос в ГБР
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Напомним, под ГБР сошлись сторонники Зеленского и Порошенко.

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Теги: Порошенко, ГБР, допрос, митинг
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Комментариев (26)
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Makcим    24.01.2020, 13:23
Оценка:  +2
Makcим
Опять портнов делает сенсацию, для роств, по липовым делам на Пороха!
Woodbrother    24.01.2020, 13:12
Оценка:  +6
Woodbrother
Зеля в Давосе позорит страну
Порох на родине ходит в тюрьму
Рады зебилы, печален народ
Лучше бы было наоборот..
Makcим    24.01.2020, 13:25
Оценка:  +2
Makcим
Зеля в Давосе х..й забил на вову сатану!
Зелибоба    24.01.2020, 12:54
Оценка:  -11
Зелибоба
от куда информация что поклонники ЗЕ скандировали "Порох геть!"? Может это были совершенно другие люди?
Carelessangel    24.01.2020, 12:44
Оценка:  +18
Carelessangel
кто не будь говно принес что бы кинуть в это ЧМО
Путин-Xyйло    24.01.2020, 12:52
Оценка:  +12
Путин-Xyйло
Твоя родня, во рту!
Зелибоба    24.01.2020, 12:55
Оценка:  -14
Зелибоба
порохосос
Путин-Xyйло    24.01.2020, 12:56
Оценка:  +12
Путин-Xyйло
Вешай ярлыки после суда, чмо крысолюбное!
Зелибоба    24.01.2020, 13:01
Оценка:  -12
Зелибоба
ярлык на тебе висит после развала Украины, выхода Крыма и войны на Донбассе. и Виноваты в этом майданутые, кастрюлеголовые порохососы типа тебя
Путин-Xyйло    24.01.2020, 13:05
Оценка:  +9
Путин-Xyйло
Зелибоба Я не порохобот, а Украинобот, если что! Но для тебя членососа это одно и то же!
Carelessangel    24.01.2020, 13:07
Оценка:  +4
Carelessangel
увф ты обычный Д О Л Б О Е Б!
zadneprohodchik    24.01.2020, 12:44
Оценка:  +8
zadneprohodchik
а где дела о коррупции? оборонпром и т.д.
Путин-Xyйло    24.01.2020, 12:53
Оценка:  +14
Путин-Xyйло
Распятый мальчик! Или суслик.
Но вы верьте, он есть
Зелибоба    24.01.2020, 12:56
Оценка:  -15
Зелибоба
упоротый порохососина
Woodbrother    24.01.2020, 12:58
Оценка:  +10
Woodbrother
Забудте это слово -Оборонпром. Там теперь все свои люди с зарплатами по 500 000 грн/мес + премии, плюс надбавки, накрутки и прочие мешки денег. ЗЕ канкретно рулит, патамучта чиста канкретный пацанчик.
Путин-Xyйло    24.01.2020, 13:00
Оценка:  +10
Путин-Xyйло
Раньше было плохо! Бубочка ФсЬо "исправила" - теперь ППЦ!
Путин-Xyйло    24.01.2020, 12:42
Оценка:  +12
Путин-Xyйло
Антибес + alex-zol Кацапы вы утомили! Отсосите друг-другу и наедитесь и подобреете
Зелибоба    24.01.2020, 12:56
Оценка:  -14
Зелибоба
сосать это удел порохососов типа тебя
Путин-Xyйло    24.01.2020, 13:23
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
Голодаешь?
Антибес    24.01.2020, 12:15
Оценка:  -16
Антибес
Потроха на нары!Потроха на кол!Потроха на хyй!Вот что нужно кричать.
Letohradek    24.01.2020, 12:41
Оценка:  +12
Letohradek
А зачем так кричать? Это же глупо ))
Путин-Xyйло    24.01.2020, 12:43
Оценка:  +11
Путин-Xyйло
Оно головой о клаву ударилось.
alex-zol    24.01.2020, 12:05
Оценка:  -19
alex-zol
надеюсь, назад он выйдет в браслетах!
Letohradek    24.01.2020, 12:39
Оценка:  +12
Letohradek
Не надейся! )) Это всего лишь спектакль для зэбилов, которым обещали весенние посадки, как и понижение стоимости тарифов на коммуналку )))
Woodbrother    24.01.2020, 12:55
Оценка:  +9
Woodbrother
И айфоны весной так же сильно подешевеют. Главное верить и надеятся
Путин-Xyйло    24.01.2020, 12:58
Оценка:  +11
Путин-Xyйло
Зелибобам все новости телевизор "вещает", что они на новостных сайтах забыли?
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