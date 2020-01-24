В Киевской области мужчина украл у школьника портфель с учебниками

Полиция задержала вора детского портфеля.

В Киевской области задержали вора, который украл у 10-летнего школьника портфель, где находились школьные учебники. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции у себя в Facebook.

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Как сообщается, на прошлой неделе в с.Княжичи 10-летний парень забыл на кассе местного супермаркета школьный портфель, которым в дальнейшем решил завладеть неизвестный мужчина.

Мать ребенка обратилась в полицию.

Вчера работники криминальной полиции установили причастного к краже мужчину. Им оказался 51-летний местный житель, - говорят в полиции.

Сообщается, что по данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

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Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 80 до 240 часов, или исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 3 лет.

Напомним, ранее на Львовщине задержана банда, вымогавшая деньги у заробитчан.

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