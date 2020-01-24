В РФ предложили Украине вступить в Союзное государство России и Беларуси
В Госдуме РФ заявили, что Украина может присоединиться к так называемому Союзному государству России и Беларуси.
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Об этом заявил первый заместитель главы Комитета Госдумы по делам
СНГ Виктор Водолацкий, передают "РИА Новости".
Российский политик заявил, что украинцы, которые приезжают на "Славянский базар" в Витебск, якобы считают, что Союзное государство дает преимущества в развитии экономики и социальной защищенности.
Один "Славянский базар" чего стоит ... Думаю, что, подведя непосредственные итоги на сегодня, если мы говорим о третьем славянском государстве, возможно, они присоединятся, чтобы быть активным участником для построения таких отношений, - заявил политик.
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Он также добавил, что сегодня РФ и Беларусь эффективно сотрудничают в отрасли культуры, медицины, промышленности и обороны. Для Украины такой союз якобы должен принести много пользы.
Напомним, у Путина не планируют дать право регионам Украины присоединяться к РФ. Песков заявил, что в Кремле не обсуждали нормы, которые позволят регионам Украины и Белоруссии войти в состав РФ.
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Ніж мати з Москвою якусь хведеацію....
хромосомы размножаются!!!...))))))
до амебы остался один шаг!!!...)))))))
У них скоро Китай половину территории отхомячит, а эти клоуны всё бредят каким-то там "союзным государством".