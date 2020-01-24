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В РФ предложили Украине вступить в Союзное государство России и Беларуси

Комментариев: 20
Такое заявление сделал депутат Госдумы РФ.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
Getty Images

В Госдуме РФ заявили, что Украина может присоединиться к так называемому Союзному государству России и Беларуси.

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Об этом заявил первый заместитель главы Комитета Госдумы по делам 

СНГ Виктор Водолацкий, передают "РИА Новости".

Российский политик заявил, что украинцы, которые приезжают на "Славянский базар" в Витебск, якобы считают, что Союзное государство дает преимущества в развитии экономики и социальной защищенности.

Один "Славянский базар" чего стоит ... Думаю, что, подведя непосредственные итоги на сегодня, если мы говорим о третьем славянском государстве, возможно, они присоединятся, чтобы быть активным участником для построения таких отношений, - заявил политик.

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Он также добавил, что сегодня РФ и Беларусь эффективно сотрудничают в отрасли культуры, медицины, промышленности и обороны. Для Украины такой союз якобы должен принести много пользы.

Напомним, у Путина не планируют дать право регионам Украины присоединяться к РФ. Песков заявил, что в Кремле не обсуждали нормы, которые позволят регионам Украины и Белоруссии войти в состав РФ.

 

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Теги: Госдума РФ, союзное государство, Украина
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Комментариев (21)
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Кайдаш    24.01.2020, 13:31
Оценка:  +1
Кайдаш
Я краще погоджусь на власну кастрацію
Ніж мати з Москвою якусь хведеацію....
Из_бана    24.01.2020, 13:24
Оценка:  +3
Из_бана
Мы сейчас все видим, как Московия выполняет свои договоренности. И, видя это, договариваться с ними может только клинический идиот.
Путин-Xyйло    24.01.2020, 13:09
Оценка:  +9
Путин-Xyйло
То в дерьмо, то в "союз". Сами пусть "вступают"!
BROKER666    24.01.2020, 13:05
Оценка:  +9
BROKER666
пусть м0нголов впригают в таёжный союз
ВыВсеВрети    24.01.2020, 13:03
Оценка:  +13
ВыВсеВрети
ГЫ-ГЫ-ГЫ, комментарии не уместны!!!...
хромосомы размножаются!!!...))))))
до амебы остался один шаг!!!...)))))))
Graddfeydd    24.01.2020, 13:03
Оценка:  +10
Graddfeydd
Каким боком расианские угро-финны лепятся к чему бы то ни было "славянскому"?

У них скоро Китай половину территории отхомячит, а эти клоуны всё бредят каким-то там "союзным государством".
ftb1    24.01.2020, 12:54
Оценка:  -5
ftb1
Юго-восток хоть сейчас готов, это единственная возможность предотвратить полный развал экономики.
Путин-Xyйло    24.01.2020, 13:10
Оценка:  +8
Путин-Xyйло
Что такое юговосток, - это распиленные заводы и затопленные шахты?
Woodbrother    24.01.2020, 12:51
Оценка:  +13
Woodbrother
Ну да, опять будут репреськи, расстреляшки, голодоморки, застойки, распределялки, дурдомки, афганки, дисстдентки, арестуйки и прочее фуфло. ИДИТЕ В ДУПУ СО СВОИМ СОВКОМ,
Зелибоба    24.01.2020, 12:50
Оценка:  -21
Зелибоба
В фильме ПАПИК 95 квартала, главный герой дед ходит в футболки СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР.
Woodbrother    24.01.2020, 12:52
Оценка:  +13
Woodbrother
Славянский базар сильно провонялся кабзонами.
Зелибоба    24.01.2020, 12:58
Оценка:  -12
Зелибоба
мне то что до этого? я такую музыку шо там не слушаю
xapi3mat    24.01.2020, 12:50
Оценка:  +15
xapi3mat
х..й им на воротник
xapi3mat    24.01.2020, 12:51
Оценка:  +11
xapi3mat
пусть луче таджикистан возьмут вместо Украины, органичнее как то
Woodbrother    24.01.2020, 12:53
Оценка:  +11
Woodbrother
И главное народы будут исключительно братскими.
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